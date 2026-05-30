Công an TP HCM bắt giữ nhóm đối tượng dùng rìu đập tủ kính cướp vàng

Chỉ sau 48 giờ truy xét, PC02 Công an TP HCM đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng dùng rìu đập tủ kính cướp 23 sợi dây chuyền vàng ở phường Tân Đông Hiệp.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”. Các đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt (39 tuổi, phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (27 tuổi, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (30 tuổi, phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (20 tuổi, tỉnh Gia Lai). Riêng đối tượng Trần Bá Dân (33 tuổi, tỉnh Ninh Bình) bị xử lý về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng dùng rìu đập tủ kính cướp vàng

Trước đó, vào khoảng 13h30' ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP HCM tiếp nhận tin báo của bà T.T.L (48 tuổi) về việc một nhóm đối tượng sử dụng rìu đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, quyết tâm truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Nhóm đối tượng bị bắt sau 48 giờ gây án.

Chỉ sau 48h điều tra, lực lượng Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt sau đó lên các hội nhóm trên mạng xã hội tìm người cùng thực hiện kế hoạch.

Sau khi tập hợp được đồng phạm, cả nhóm nhiều lần khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Nhận thấy thời điểm buổi trưa khu vực vắng người qua lại, không có bảo vệ, thuận lợi cho việc gây án và tẩu thoát nên các đối tượng quyết định chọn mục tiêu này.

Để chuẩn bị, nhóm đối tượng mua rìu, găng tay, sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển và thuê khách sạn để bàn bạc, phân công nhiệm vụ. Trong đó, ba đối tượng trực tiếp xông vào tiệm vàng cướp tài sản, các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ tẩu thoát.

Đến trưa 26/5, nhóm đối tượng thực hiện kế hoạch. Hai đối tượng cầm rìu lao vào đập vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy các dây chuyền vàng rồi chạy ra ngoài. Khi chủ tiệm và người thân phản ứng, nhóm này lập tức lên xe đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn.

Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển đến khu vực Đồng Nai để thay quần áo, phi tang hung khí, phương tiện và các vật dụng liên quan nhằm xóa dấu vết. Số vàng cướp được sau đó được chia nhau rồi các đối tượng tản ra nhiều địa phương khác nhau để lẩn trốn.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán để xử lý theo quy định pháp luật.