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Xã hội

Phú Thọ khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 152%/năm

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Thường, về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với mức lãi suất lên tới 152%/năm.

Khánh Hoài

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, giữa tháng 9/2026, Công an phường Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận đơn tố giác của người dân về hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Văn Thường. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ: Thường đã cho anh Hán Văn T. vay hai lần, mỗi lần 20 triệu đồng, với mức lãi 2,5 triệu đồng/tháng cho mỗi khoản vay. Tổng số tiền gốc là 40 triệu đồng, tương đương mức lãi suất 152%/năm.

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Cơ quan Công an làm việc với Thường.

Đáng nói, theo thỏa thuận, tổng tiền lãi phải trả lên đến khoảng 53 triệu đồng. Đến thời điểm xác minh, dù người vay đã trả tới 48,1 triệu đồng tiền lãi, số tiền gốc 40 triệu đồng vẫn chưa được trả lại. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thường đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hoạt động cho vay với lãi suất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân cần tìm hiểu kỹ lãi suất, điều kiện vay và tổng số tiền phải trả trước khi ký kết giao dịch; thận trọng với những lời mời vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản nhưng không minh bạch về chi phí. Khi phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng, hãy kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Khi lợn bệnh phù phép thành lợn sạch. Nguồn: VTV.
#Phú Thọ #vay lãi nặng

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