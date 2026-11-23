Bị cáo Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam) cùng 4 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong số những người hầu tòa có Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc tập đoàn).

Các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến ngày 16/5/2023, các bị cáo đã huy động tổng cộng hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân. Số tiền còn lại được huy động thông qua các khoản vay ngân hàng và những cá nhân khác.

Cơ quan công tố xác định, trong số 459 nhà đầu tư, hiện có 266 người gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.

Trong quá trình huy động vốn, bà Hòa và các đồng phạm đã chi trả cho những nhà đầu tư này hơn 213 tỷ đồng. Số tiền còn bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Theo lời khai của các bị hại, họ được nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu hoặc nhân viên ngân hàng giới thiệu, mời chào đầu tư vào doanh nghiệp với mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng tại thời điểm đó.

Cụ thể, các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lãi suất dao động 10-15%/năm, tùy thuộc vào thời hạn đầu tư.

Tập đoàn Sen Tài Thu cam kết thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn. Tin tưởng vào những thông tin được giới thiệu và cam kết của doanh nghiệp, nhiều người đã chuyển số tiền lớn để góp vốn đầu tư thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, các nhà đầu tư không được thanh toán đầy đủ như cam kết, dẫn đến thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị hại yêu cầu bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi huy động vốn, bà Hòa cùng con gái và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất làm thủ tục nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Mặc dù biết rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không có lợi nhuận, các bị cáo vẫn đưa ra những thông tin quảng bá rằng tập đoàn hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận cao, sở hữu mạng lưới cơ sở rộng khắp và có định hướng phát triển đầy triển vọng.

Những thông tin này được sử dụng để giới thiệu, tạo dựng lòng tin với khách hàng, qua đó thu hút các nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng lãi suất đầu tư hấp dẫn, dao động từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, đồng thời cam kết thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn.

Cơ quan công tố cáo buộc việc đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tình hình kinh doanh, năng lực tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp nhằm mục đích huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Với những hành vi trên, Viện kiểm sát xác định bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266 nhà đầu tư đã có đơn tố cáo.

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng tải thông tin về vụ án trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm, triệu tập những người có liên quan.

Tuy nhiên, đến nay, những cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra làm việc nên nhà chức trách chưa thể ghi lời khai, xác định chính xác số tiền thực tế đã góp vốn cũng như yêu cầu của họ về xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại.

Cơ quan công tố cho biết, khi những nhà đầu tư này có yêu cầu, quyền lợi và trách nhiệm dân sự liên quan sẽ được xem xét, giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự.