Học sinh tò mò ăn lá cây lạ, một em tử vong, bác sĩ cảnh báo ngộ độc lá ngón

Năm học sinh ăn nhầm lá ngón sau giờ học; một em tử vong, các em còn lại đã xuất viện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc cây rừng.

Một học sinh tử vong sau khi nhóm bạn ăn nhầm lá ngón

Sáng 29/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ nhóm học sinh ăn lá ngón khiến một em tử vong, sức khỏe các em còn lại hiện ổn định và đã được xuất viện về nhà.

Lực lượng Công an và Biên phòng địa phương hiện đang phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân chính thức của vụ việc.

Song song đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân và học sinh về nguy cơ ngộ độc từ các loại cây lá rừng.

Ngộ độc lá ngón xuất hiện nhanh, nặng và dễ tử vong. Ảnh minh họa/nguồn SSKĐS

Trước đó, vào trưa 28/10, sau giờ ăn cơm, nhóm 5 học sinh tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường Ch’Ơm cũ) gồm R.T.N.U. (SN 2014) cùng R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng SN 2013) ra ngoài trường chơi. Do tò mò trước cây lạ, các em đã hái ăn phải lá ngón – loại thực vật có độc tính cực cao.

Khi quay lại trường, các em có biểu hiện ngộ độc và nhanh chóng được nhà trường cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn, với sự hỗ trợ cứu chữa từ quân y Đồn Biên phòng Ga Ry. Tuy nhiên, em T.N.T.M.H. đã không qua khỏi.

Lá ngón được coi là một trong những cây có độc tính hàng cao nhất

Ở Việt Nam, lá ngón (còn gọi cây rút ruột) được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuộc độc bảng A) gồm: cây củ chi, lá ngón, trúc đào và cây sui. Cây lá ngón thuộc họ cây leo, lá nhỏ (hình như lá trầu không nhưng mỏng), hoa màu vàng.

Cây lá ngón thuộc dòng họ cây mã tiền, chứa chất độc là alkaloid. Hoạt tính sinh lý của alkaloid rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh.

Theo bác sĩ Dương Ngọc Lâm, khoa Hồi sức tích cực – Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chất độc có trong lá ngón hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa, các triệu chứng ngộ độc xuất hiện chỉ từ 5 – 30 phút sau khi ăn, biểu hiện là đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, sụp mi, giãn đồng tử, khô miệng, khó nói, khó nuốt, khít hàm, yếu liệt, khó thở, liệt cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở, làm rối loạn nhịp tim ảnh hưởng chức năng tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời.

Hiện tại không có thuốc điều trị đặc hiệu cho loại ngộ độc này. Xử trí ngộ độc lá ngón chủ yếu là các biện pháp điều trị hồi sức, trong đó quan trọng là thực hiện càng sớm càng tốt việc hạn chế hấp thu độc tố bằng rửa dạ dày kết hợp uống than hoạt, truyền dịch, đảm bảo chức năng sống ổn định, kiểm soát tốt các chức năng hô hấp, tuần hoàn, xử lý các rối loạn nhịp tim, trong khi chờ độc tố được đào thải...

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi hái các loại cây rừng làm thuốc hoặc dùng làm thực phẩm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi phát hiện người bị ngộ độc lá ngón, cần xử trí sớm, tích cực, khẩn trương. Nếu người bệnh còn tỉnh cần sử dụng các biện pháp gây nôn ngay lập tức để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu và điều trị kịp thời.