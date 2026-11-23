Ngày 23/11, Công an phường Mũi Né đã hoàn tất bàn giao vụ việc một thanh niên dùng chân điều khiển xe mô tô cho Đội CSGT số 3 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Không chỉ bị xử phạt về hành vi điều khiển xe bằng chân và không có giấy phép lái xe, vụ việc nam thanh niên 17 tuổi "biểu diễn" nguy hiểm trên đường còn khiến cha ruột cũng bị xử lý vì lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.



Hình ảnh N.K.L. điều khiển mô tô bằng chân cắt từ clip

﻿

Trước đó, vào sáng 20/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 thanh thiếu niên kẹp ba trên một chiếc xe mô tô màu đỏ, lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Mũi Né). Đáng nói, người cầm lái đã ngang nhiên buông cả hai tay, gác chân lên tay lái để điều khiển phương tiện, trong khi hai người ngồi phía sau đều không đội mũ bảo hiểm. Hành vi liều lĩnh này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng cho bản thân nhóm thanh thiếu niên cũng như người đi đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mũi Né đã lập tức vào cuộc rà soát, truy vết. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người trực tiếp "làm xiếc" bằng chân điều khiển xe mô tô là N.K.L (17 tuổi, cư trú tại phường Mũi Né). Chiếc xe màu đỏ xuất hiện trong clip thuộc quyền sở hữu của cha ruột N.K.L. Tuy nhiên, tại thời điểm công an xác minh, cả 3 thanh thiếu niên này đều vắng mặt tại địa phương.

Đội CSGT số 3 tạm giữ xe mô tô, tang vật vụ việc

﻿

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT số 3 cho biết đơn vị đã triệu tập, làm việc trực tiếp với cả 3 thanh thiếu niên liên quan, đồng thời lập biên bản tạm giữ chiếc xe mô tô biển số 86C1-905.24 để phục vụ công tác xử lý.

Hiện Đội CSGT số 3 đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt N.K.L về các hành vi không có giấy phép lái xe và dùng chân điều khiển phương tiện. Song song đó, lực lượng chức năng cũng sẽ xử phạt chủ phương tiện, tức cha ruột của L. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.