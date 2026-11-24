Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác minh có hơn 9.000 tỷ đồng được nạp vào gần 100 tài khoản trong đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến qua tiền ảo USDT.

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 42 người về 5 tội gồm rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; đánh bạc; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ kết hợp xác minh nguồn tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây chuyên thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo dấu những kẻ khả nghi, tổ điều tra bất ngờ kiểm tra một quán cà phê và đưa nhiều người nghi vấn về trụ sở làm việc. Từ các chứng cứ thu thập ban đầu, lực lượng công an tiếp tục lần theo từng đầu mối, mở rộng phạm vi truy xét và đến nay đã triệu tập, làm việc với hơn 60 người có liên quan.

Một số kẻ cầm đầu đứng ra thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng để làm công cụ nhận và chuyển tiền đánh bạc trực tuyến. Hoạt động của đường dây được phân công nhiệm vụ rạch ròi, chia ca vận hành khép kín cả ngày lẫn đêm. Khi được bộ phận tiếp nhận thông tin giao dịch, dữ liệu lập tức chuyển cho nhóm quản lý điện thoại để bố trí các chủ tài khoản trực tiếp thực hiện xác thực giao dịch bằng khuôn mặt.

Những người trong đường dây bị khởi tố, bắt giam.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng và phục vụ luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới, những người này bố trí một số chủ tài khoản hoạt động ngay tại TP HCM và Cà Mau, nhiều chủ tài khoản khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để túc trực xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Sau khi tiền đánh bạc chảy vào các tài khoản thuê, nhóm này sử dụng nguồn tiền này mua tiền ảo USDT rồi tiếp tục luân chuyển sang nhiều ví điện tử khác nhau nhằm xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc phạm pháp của dòng tiền cũng như danh tính người thực tế thụ hưởng.

Theo cơ quan công an, chỉ tính riêng một phần dữ liệu trích xuất từ điện thoại và máy tính thu giữ của các đối tượng đã ghi nhận khoảng 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Căn cứ các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng đã chọn 29 cá nhân với 481 tài khoản để tập trung xác minh dòng tiền. Gần 100 tài khoản đã có kết quả kiểm tra cho thấy tổng số tiền nạp vào lên tới hơn 9.000 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã chọn lọc một số giao dịch chuyển tiền để đấu tranh, làm rõ. Kết quả, cả 7 người thực hiện chuyển tiền đều thừa nhận đã tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức thắng thua bằng tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện thêm hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của những người liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập bổ sung tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng mắt xích trong đường dây nhằm xử lý nghiêm theo quy định.