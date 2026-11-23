Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI khai mạc ngày 20/12, với pháo hoa tầm thấp, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV và hàng loạt hoạt động đến Tết Nguyên đán.

Ngày 23/11, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ký Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

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Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 vào ngày 20/12/2026.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức Festival, tập trung rà soát, đề xuất phương án tổ chức; hoàn thiện nội dung, kịch bản chi tiết chương và các hoạt động hưởng ứng Festival.

Sắp xếp các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival theo hướng khoa học, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm liên kết, xuyên suốt; chú trọng lựa chọn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, xúc tiến thương mại đặc sắc, sáng tạo, tạo điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ khai mạc Festival, bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất Lễ hội, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

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Được biết, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ có 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 20/12, chương trình bế mạc kết hợp chào năm mới 2027 vào ngày 31/12. Không gian lễ hội cũng được định hướng mở rộng từ khu vực trung tâm đến các phường, xã, với những công trình hoa, tuyến đường hoa và tiểu cảnh dự kiến tiếp tục được duy trì qua Tết Nguyên đán.