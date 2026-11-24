Một tiếng nổ bất ngờ làm sập quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết, kính vỡ văng khắp nơi. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nguyên nhân đang được điều tra.

Khoảng 8h sáng 24/11, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), khiến quán cháo lòng số 168 bị đổ sập.

Tại hiện trường, khung cảnh ngổn ngang, một số công trình bị sập, mảnh kính vỡ văng khắp nơi.

Ảnh: Đình Hiếu/ Nguồn Vietnamnet

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương có mặt, phối hợp với Công an phường Đống Đa và các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các nạn nhân bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ cũng như thống kê mức độ thiệt hại.

Phố Nguyễn Văn Tuyết thuộc phường Đống Đa, Hà Nội, là tuyến phố dài khoảng 840m. Phố kết nối với đường Tây Sơn và phố Yên Lãng. Ngày 18/1/2025, tại đây chính thức khai trương phố ẩm thực, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê.