Đau ngực lan ra lưng, người phụ nữ nguy kịch vì bóc tách động mạch chủ

Sau gần 6 giờ phẫu thuật tim hở cấp cứu và hồi sức tích cực, người phụ nữ 63 tuổi bị bóc tách động mạch chủ ngực đã hồi phục và xuất viện.

Sau 6 giờ phẫu thuật tim hở cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đã cứu sống người bệnh đau ngực dữ dội, khó thở, trụy mạch do bóc tách động mạch chủ ngực.

Đau ngực dữ dội, nhanh chóng trụy mạch

Bệnh nhân T.T.L.D. (63 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trong tình trạng đau ngực dữ dội lan ra sau lưng, khó thở, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng, người bệnh trụy mạch, huyết áp tụt kẹt.

Qua thăm khám và siêu âm tim khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Ê-kíp lập tức chọc dẫn lưu dịch màng ngoài tim, giúp huyết động người bệnh tạm thời ổn định.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực týp I DeBakey, tổn thương từ đoạn gốc và lan xuống động mạch chủ bụng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến bệnh cấp tính, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật tim hở cấp cứu.

Gần 6 giờ phẫu thuật, thay động mạch chủ lên và một phần quai động mạch chủ

Sau gần 6 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo, ê-kíp đã thay động mạch chủ lên và một phần quai động mạch chủ cho người bệnh.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức tim để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực, trong đó có sử dụng phương pháp lọc máu liên tục (CRRT). Nhờ được phẫu thuật cấp cứu và hồi sức sau mổ, sức khỏe người bệnh dần hồi phục. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Vui mừng khi sức khỏe cải thiện, được trở về bên gia đình, bệnh nhân D. bày tỏ sự xúc động và biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị. Người bệnh cũng cho biết việc được phẫu thuật ngay tại địa phương giúp gia đình thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Lương Tấn, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, bóc tách động mạch chủ là bệnh lý tim mạch tối cấp, có thể gây vỡ mạch máu, chèn ép tim và tử vong nhanh chóng. Chẩn đoán sớm, phối hợp cấp cứu và phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của người bệnh.

Không chủ quan khi đau ngực dữ dội

TS.BS. Nguyễn Lương Tấn phân tích, bóc tách động mạch chủ là tình trạng lớp áo trong của thành động mạch chủ bị rách, khiến máu đi vào giữa các lớp thành mạch và làm tách các lớp này. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng, trong đó có vỡ động mạch chủ và chèn ép tim.

Trường hợp trên cho thấy việc nhận diện dấu hiệu bất thường, nhanh chóng thăm khám và triển khai các biện pháp cấp cứu phù hợp có vai trò quan trọng. Khi xuất hiện đau ngực dữ dội, đặc biệt nếu cơn đau lan ra sau lưng, kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc choáng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay, không nên tự theo dõi tại nhà. Không tự lái xe khi tình trạng nghiêm trọng và không trì hoãn việc cấp cứu.

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