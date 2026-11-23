Từ ngày 22 đến 24/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Chương trình khai mạc vào tối 22/11, mở đầu bằng lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, đoàn viên và thanh niên. Tiếp đó là các hoạt động giao lưu với công chúng và Vũ hội đường phố “Sắc màu văn hóa Việt Nam”.

Sôi động chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và công nghệ tại TP HCM

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, các không gian hình nón lá dọc tuyến phố sẽ giới thiệu nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức xuyên suốt. Tối 22/11, khán giả có thể thưởng thức hát bội, cải lương; ngày 23/11 là nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử; ngày 24/11 diễn ra chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Các nhà hát của thành phố cùng cộng đồng các dân tộc, tôn giáo sẽ tham gia biểu diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch.

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Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể tham gia Tuần phim Bối cảnh TP HCM, tìm hiểu nghệ thuật sân khấu thành phố, trải nghiệm trò chơi điện tử, làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân, thưởng thức các hoạt động trình diễn ánh sáng và thiết bị bay không người lái.

Chương trình nghệ thuật trình chiếu 3D Mapping trước trụ sở UBND TP HCM, kết hợp công nghệ với nội dung văn hóa, lịch sử, cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

Chương trình nghệ thuật trình chiếu 3D Mapping đặc sắc. Ảnh: Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch.

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Đặc biệt, tối 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 với cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP HCM.

Cũng trong tối 24/11, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm từ 21h đến 21h15, gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Học sinh Trường mầm non Mai Vàng tại phường An Hội Đông, TP HCM tham gia Chương trình trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc” hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

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Ngoài ra, trong dịp này, TP HCM còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khác như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP HCM tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi; Triển lãm mỹ thuật “TP HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố và Công viên Lam Sơn; Lễ hội Văn hóa Dấu Sắc Việt 2026 với chủ đề “Giữ nếp” tại Nhà Văn hóa Thanh niên; Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo...

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. Từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2026, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao quần chúng như đồng diễn, võ thuật cổ truyền, lân - sư - rồng, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Miễn phí, giảm giá vé nhiều điểm tham quan

Theo quy định mới đây, hàng năm vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tổ chức, cá nhân được miễn phí vé tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành).

Miễn phí vé tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập trong ngày 24/11.

Năm nay, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ giảm 50% vé vào cổng trong hai ngày 23 và 24/11. Chính sách áp dụng cho các đoàn khách Việt Nam từ 10 người trở lên, đi tham quan theo đoàn và có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng triển khai chương trình ưu đãi vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người dành cho tất cả khách tham quan trong ngày 24/11.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, chuỗi hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian và biểu diễn được tổ chức xuyên suốt ngày 24/11. Ban ngày, du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, xem diễu hành xe tăng kết hợp Việt phục, biểu diễn xiếc múa lửa...

Vào buổi tối, nhiều chương trình đặc sắc tiếp tục diễn ra như âm nhạc Đờn ca tài tử “Tiếng đàn hòa cùng non sông”, show diễn truyền thuyết hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp pháo hoa và hoạt động thả hoa đăng trên mặt nước.

Từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026 với chủ đề “Kết nối bản sắc - Lan tỏa yêu thương” diễn ra tại Công viên Thùy Vân. Người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia các hoạt động văn hóa và chương trình nghệ thuật.