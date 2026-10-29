Phụ nữ Bắc Ninh chủ động đưa nông sản, nghề truyền thống lên không gian số

Từ bán hàng livestream quảng bá nghề truyền thống đến đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, phụ nữ Bắc Ninh đang chủ động chuyển đổi số, mở rộng thị trường.

Bắc Ninh - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và là trung tâm kinh tế sôi động đang diễn ra một sự thay đổi mang ý nghĩa sâu sắc. Những người phụ nữ vốn gắn bó với ruộng vườn, làng nghề truyền thống và kinh doanh nhỏ lẻ đang từng bước nắm vững và làm chủ công nghệ số.

Không chỉ đơn thuần "bán hàng trên mạng", họ đang xây dựng một cách làm kinh tế mới, nơi giá trị thủ công, nông sản sạch được kết nối trực tiếp với người tiêu dùng khắp mọi miền, nơi câu chuyện văn hóa địa phương được lan tỏa, và quan trọng nhất nơi phụ nữ thực sự chủ động quyết định tương lai kinh tế của chính mình.

Cam là một trong những loại trái cây chủ lực quan trọng thuộc nhóm cây ăn quả có múi tại Bắc Ninh.

Từ từng mô hình điển hình đến hiện thực hóa chuyển đổi số chân thực

Phường Đồng Nguyên của Bắc Ninh là nơi gắn với làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ - một di sản được trân trọng qua nhiều thế hệ. Thời gian trước, sản phẩm chủ yếu được người mua đến tận nơi xem xét, lựa chọn. Thị trường có giới hạn, câu chuyện đằng sau từng tác phẩm khó được chia sẻ rộng rãi.

Nhận thấy hạn chế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức chương trình livestream với chủ đề “Tinh hoa đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ - Dòng chảy di sản và sức sống mới”.

Phiên livestream quảng bá sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ của Hội phụ nữ phường Đồng Nguyên.

Điểm khác biệt của chương trình không nằm ở doanh số bán hàng trong phiên, mà ở cách truyền tải: các nghệ nhân, người thợ trực tiếp giới thiệu từ khâu chọn gỗ, đánh giá tuổi gỗ, độ ẩm, nguồn gốc đến cách phác thảo thiết kế, từng nét chạm khắc hoa văn, hoa văn truyền thống, kỹ thuật mài mòn, xử lý bề mặt cho đến khi hoàn thiện thành phẩm.

Người xem không chỉ thấy sản phẩm đẹp, mà hiểu tại sao nó có giá trị, đó là hàng chục năm kinh nghiệm, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, sự trân trọng với nghề của những người thợ. Đây chính là điểm khác biệt mà công nghệ số giúp khuếch đại, điều mà quảng cáo thông thường khó làm được.

“Chúng tôi chọn cách này vì tin rằng khách hàng không chỉ mua một sản phẩm, mà mua cả sự trân quý dành cho di sản. Và những người phụ nữ, vừa là người con của làng nghề, vừa là người tiếp nối, chính là cầu nối tự nhiên, đáng tin cậy nhất cho câu chuyện này”, chị Ngô Thị Phương Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Nguyên chia sẻ.

Hoạt động này mang ý nghĩa kép, mở kênh tiêu thụ trực tiếp, đồng thời giáo dục, giới thiệu văn hóa làng nghề với những người chưa có điều kiện đến Đồng Kỵ. Đây cũng là động lực khuyến khích chị em tự tin học hỏi, ứng dụng công nghệ, không để bản thân bị bỏ lại phía sau xu hướng chung.

Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ nổi tiếng với các sản phẩm cao cấp từ gỗ tự nhiên quý hiếm.

Nếu Đồng Nguyên nổi bật với di sản thủ công, thì xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) tự hào với thế mạnh về nguyên liệu thảo mộc, nông sản sạch. Mô hình trà “Chân quê” do chị Nghiêm Thị Phương Dung xây dựng là minh chứng tiêu biểu cho sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Trước đây, các sản phẩm như trà mâm xôi, trà lá nam 10 vị, trà diếp cá rau má chủ yếu bán tại chợ địa phương hoặc theo lời giới thiệu. Thị trường hẹp, giá cả dễ bị chi phối, người sản xuất khó tiếp cận khách hàng thực sự quan tâm đến chất lượng. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử đã thay đổi hoàn toàn cục diện, như kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trên cả nước, không cần qua trung gian; thu thập ý kiến, phản hồi nhanh chóng để cải thiện công thức, bao bì, dịch vụ; xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chí "sạch, nguồn gốc rõ ràng, vì sức khỏe cộng đồng".

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Cẩm đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp.

Đến nay, mô hình tạo việc làm ổn định cho 30-50 lao động nữ với thu nhập 7-10 triệu đồng/người/tháng - con số có ý nghĩa lớn ở nông thôn, giúp phụ nữ có nguồn thu nhập độc lập, góp phần nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Đồng hành cùng mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Cẩm cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế nguyên liệu theo tiêu chuẩn an toàn; kết nối hội viên với các mô hình thành công, chia sẻ kinh nghiệm thực tế; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân; gắn với Đề án 2415/QĐ-TTg về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

Phương châm hành động của Hội: “Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp - Kết nối nguồn lực - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển kinh tế bền vững” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lộ trình cụ thể, từng bước thực hiện.

Phụ nữ xã Hoàng Vân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm bán hàng thông minh.

Không chỉ tập trung vào các mô hình lớn, phong trào lan tỏa rộng khắp. Tại xã Hoàng Vân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cho gần 200 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trong đó có hơn 80 hộ do phụ nữ làm chủ. Nội dung đào tạo đi thẳng vào vấn đề thực tế.

Nhiều hội viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng thông minh, hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi hàng hóa, kiểm soát doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ này giúp chị em giảm thời gian tính toán thủ công, giảm sai sót, có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả kinh doanh, từ đó ra quyết định sáng suốt hơn.

Nguồn lực đồng hành, từ vốn tín dụng đến chính sách toàn diện

Chuyển đổi số đòi hỏi nỗ lực của từng cá nhân, nhưng không thể thiếu sự hậu thuẫn về chính sách và nguồn lực. Thành phố Bắc Ninh đã xây dựng cơ chế hỗ trợ đồng bộ, kết nối vốn với kiến thức, kỹ năng.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Ninh, hiện thành phố có 233 dự án do phụ nữ làm chủ được vay vốn hơn 91 tỷ đồng. Thành phố bổ sung thêm 100 tỷ đồng từ ngân sách, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2026-2035.

Mô hình trồng Ngọc bảo thổ nhân sâm rộng hơn 4ha của chị Nguyễn Thị Yến ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung (TP Bắc Ninh).

Kết hợp vốn với đào tạo kỹ năng, chuyển đổi số là hướng đi trọng tâm, giúp tối ưu quảng bá, tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thời gian tới, Hội tập trung nâng cao kỹ năng truyền thông, xây dựng thương hiệu, khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Đại diện Sở Công Thương cho biết ngành đang triển khai hỗ trợ đưa cam, bưởi, táo, ổi lên TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki; hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và vận chuyển. Đồng thời nâng cao năng lực sơ chế, chế biến, logistics; hỗ trợ đầu tư cơ sở gắn vùng nguyên liệu. Về xuất khẩu, củng cố thị trường hiện có, cập nhật tiêu chuẩn, kết nối đối tác mới.

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