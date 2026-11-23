Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ký quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi và trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc thành lập 02 đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, bến, bãi, trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, đoàn kiểm tra số 1 do ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, kiểm tra 7 xã, phường: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Nếnh, Đa Mai, Tiền Phong, Bồng Lai và Đào Viên. Đoàn kiểm tra số 2 do ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, kiểm tra 7 xã, phường: Yên Phong, Tam Đa, Đại Lai, Cao Đức, Đồng Việt, Cảnh Thụy và Yên Dũng.

Một khu bãi ven bờ sông Đuống, phường Bồng Lai, TP Bắc Ninh.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương rà soát, thống kê, lập hồ sơ và xử lý vi phạm; trực tiếp kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ pháp lý của từng bến, bãi, trạm trộn bê tông, nhà xưởng và công trình trên bãi sông. Trong đó, tập trung vào các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện hoạt động; công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, ảnh hưởng đến không gian thoát lũ và an toàn đê điều.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc kiểm tra phải bảo đảm nguyên tắc “vi phạm đến đâu, xử lý đến đó”; kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm hoặc lấy lý do đang hoàn thiện thủ tục để duy trì hoạt động trái pháp luật. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh tình trạng báo cáo không trung thực, bỏ sót vi phạm, buông lỏng quản lý; đề xuất xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chậm xử lý hoặc để vi phạm tái diễn.

Thời gian kiểm tra từ ngày 1 đến 31/12/2026. Việc thành lập các đoàn kiểm tra nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, hướng tới xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm an toàn đê điều và không gian thoát lũ trên địa bàn.

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