Chiều 23/11, Công an phường Hạnh Thông (TP HCM) đã vào cuộc truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí đập phá phương tiện và đuổi chém người tại một cây xăng.

Trước đó, vào sáng 23/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 48 giây do người dân ở phía đối diện đường ghi lại, khiến dư luận không khỏi bức xúc và lo lắng trước tính chất manh động của nhóm đối tượng.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đang dừng xe máy tại khu vực trụ bơm thì bất ngờ một nhóm nam thanh niên điều khiển nhiều xe máy ập tới. Ngay lập tức, một số đối tượng cầm theo hung khí xông thẳng vào bên trong cây xăng. Một đối tượng liên tục vung hung khí đập phá dữ dội vào các xe máy đang nằm ngổn ngang trên nền đất, trong khi những người còn lại lao vào tấn công, truy đuổi một nam thanh niên có mặt tại đây.

Nhóm thanh niên vác hung khí chém người, đập xe tại cây xăng (ảnh cắt từ clip)

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Sự việc diễn ra quá bất ngờ và hung hãn khiến nhiều người đang đứng tại cây xăng hoảng loạn tháo chạy tán loạn. Sau khi đập phá và gây náo loạn cả khu vực, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến là một cây xăng nằm trên đường Dương Quảng Hàm, thuộc địa bàn phường Hạnh Thông, TP HCM. Trao đổi về vụ việc, nhân viên tại cây xăng xác nhận sự cố xảy ra vào rạng sáng 22/11. Thời điểm trên, nhóm nạn nhân vừa chạy xe vào để đổ xăng thì bất ngờ bị nhóm người mang hung khí ập đến tấn công tới tấp.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, ghi nhận dấu vết và trích xuất toàn bộ dữ liệu hệ thống camera an ninh tại cây xăng cũng như khu vực lân cận.

Đại diện Công an phường Hạnh Thông xác nhận, lực lượng chức năng đang tập trung truy xét danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân.