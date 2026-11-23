Ngày 23/11, Sở Xây dựng TP HCM thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực các đường Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào).

Phối cảnh dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

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Theo phương án, từ ngày 28/11, đường Trường Chinh, đoạn từ Đồng Đen đến Trương Công Định, sẽ tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định. Tương tự, đường Trương Công Định, đoạn từ Trường Chinh đến Ba Vân, cũng tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đi Ba Vân.

Tại đường Bàu Cát 1, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, xe hai bánh được lưu thông hai chiều, trong khi ôtô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen. Ôtô tải và ôtô khách bị cấm lưu thông trên đoạn đường Bàu Cát 1 này trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h.

Riêng đường Đồng Đen, đoạn từ Bàu Cát đến Trường Chinh, tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện theo hướng từ Bàu Cát đi Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục chính của ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài khoảng 11,3km, tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Tham Lương, gồm 9,3km đi ngầm, 2km trên cao, 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot. Công trình đi qua địa bàn 14 phường, dọc các trục đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Dự án được phê duyệt từ năm 2010, từng sử dụng vốn vay ODA và nhiều lần điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ do vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và giải phóng mặt bằng. Ngày 15/1/2026, tuyến chính thức khởi công, áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội. Công trình do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, THACO là nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030.