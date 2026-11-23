Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã An Bình phối hợp Công an xã Nho Quan tìm thấy 3 bé gái và đưa các cháu trở về nhà an toàn.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã An Bình vừa phối hợp với Công an xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tìm kiếm, đưa 3 bé gái vắng nhà trở về với gia đình an toàn.

Ba bé gái vắng nhà, mất liên lạc được lực lượng công an đưa về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 20/11, Công an xã An Bình tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị L (37 tuổi, trú tại thôn Ninh Nội, xã An Bình) về việc con gái là cháu B.L.Q. (14 tuổi) rời khỏi nhà từ ngày 19/11, gia đình không thể liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Bình khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Nho Quan tổ chức tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an xác định cháu B.L.Q. cùng hai cháu B.T.N.B. (13 tuổi, trú tại thôn Minh Thành) và Q.T.Y.N. (14 tuổi, trú tại thôn Ninh Ngoại), đều thuộc xã An Bình, đang ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xác định được vị trí, Công an xã An Bình phối hợp với gia đình đón cả 3 cháu trở về nhà an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, chị Bùi Thị L, đại diện gia đình, đã viết thư cảm ơn Công an xã An Bình.

Qua vụ việc, Công an xã An Bình khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con em; chủ động nắm bắt các mối quan hệ và hoạt động sinh hoạt của trẻ. Khi phát hiện con em vắng nhà bất thường hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

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