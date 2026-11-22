Sau hơn một tháng vận hành thương mại, sân bay Long Thành dự kiến tăng sản lượng khai thác lên 30-40 chuyến bay mỗi ngày dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Kế hoạch khai thác được chia thành 3 giai đoạn, với sản lượng tăng dần theo nhu cầu thực tế.

Sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026

Trong giai đoạn 1, từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa đông 2026-2027, sân bay dự kiến khai thác khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương đương 20-30 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, do giai đoạn này trùng cao điểm vận tải hành khách Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác có thể tăng lên 30-40 chuyến bay mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và chia sẻ áp lực với sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, hiện có 3 hãng hàng không trong nước đăng ký khai thác tại sân bay gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines.

Theo ông Minh, những ngày đầu vận hành, số chuyến bay đến và đi chưa nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu khai thác dự kiến tăng trong dịp Tết, trong bối cảnh slot dành cho các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất không còn nhiều. ACV đang tính toán phương án điều tiết, chuyển một phần nhu cầu khai thác sang Long Thành.

Để đáp ứng kế hoạch khai thác, nhiều hạng mục hạ tầng tại sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành ngay từ giai đoạn đầu. Cụ thể, các công trình gồm hai tuyến giao thông kết nối T1, T2; đường trục chính; cầu cạn và đường kết nối thềm nhà ga T1; nhà để xe khối P2, bãi xe xa và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Tại nhà ga hành khách, toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc sẽ được đưa vào khai thác. Khu vực cánh Tây phục vụ cả hành khách quốc nội và quốc tế, trong khi một phần phía Bắc được bố trí phục vụ riêng hành khách quốc tế.

Đối với khu bay, các hạng mục khai thác gồm đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối và sân đỗ tàu bay.

Theo ACV, hai đường cất hạ cánh cùng một số công trình liên quan đã đủ điều kiện khai thác. Đường cất hạ cánh số 1 cũng đã được công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không. ACV cho biết các công trình giao thông kết nối do đơn vị đầu tư đang được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng tiến độ trước ngày 24/12/2026. Về kế hoạch khai thác, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã gửi ACV lịch bay tại sân bay Long Thành và dự kiến hoàn thiện phương án chính thức vào đầu tháng 12/2026.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, việc tăng cường khai thác tại Long Thành dịp Tết còn phụ thuộc nhu cầu vận chuyển thực tế. Nếu thị trường tăng trưởng, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng nhu cầu hành khách và nâng cao hiệu quả khai thác.