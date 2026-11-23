Ngày 23/11, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) chính thức thông báo phương án tuyển sinh năm 2027 áp dụng cho toàn bộ ngành và chương trình đào tạo. Đây cũng là trường đầu tiên trên cả nước công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027, giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển nhưng siết chặt điều kiện đầu vào đối với nhóm ngành Luật.

Cụ thể, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (bao gồm thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027 theo thang điểm 30; xét kết quả học bạ dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và 12 của các môn trong tổ hợp (làm tròn đến hai chữ số thập phân); và xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT, HSA quy đổi về thang điểm 30. Đối với hai phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực, mức quy đổi điểm tương đương sẽ được nhà trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và dữ liệu thống kê từ Bộ GD&ĐT cũng như các đơn vị tổ chức thi.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Luật TPHCM/Nguồn tienphong.vn

Điểm đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2027 là quy định riêng về ngưỡng đầu vào đối với ba ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Luật kinh tế. Cụ thể, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng đầu vào của Bộ GD&ĐT, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật và ngưỡng bảo đảm chất lượng của trường. Trường hợp đăng ký bằng học bạ hoặc điểm thi đánh giá năng lực, ngoài các điều kiện trên, thí sinh bắt buộc phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt (tương ứng học lực từ giỏi trở lên). Các ngành đào tạo còn lại chỉ áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung của ULAW, dự kiến công bố vào ngày 10/7/2027.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, áp dụng cho các chứng chỉ tiếng Anh (IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge Linguaskill, Cambridge Exam, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic), tiếng Trung (HSK), tiếng Nhật (JLPT) và tiếng Pháp (DELF, TCF). Riêng với chứng chỉ IELTS Academic, mức 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; các mức 6.0, 6.5, 7.0 và từ 7.5 trở lên lần lượt tương ứng với 8,5; 9; 9,5 và 10 điểm. Thí sinh sở hữu nhiều chứng chỉ chỉ được công nhận điểm quy đổi của một loại chứng chỉ cao nhất.

Về tổ hợp xét tuyển, khối ngành Luật vẫn duy trì tổ hợp truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) bên cạnh các tổ hợp khác. Đồng thời, trường bổ sung nhiều tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, cũng như đưa môn Tin học vào tổ hợp xét tuyển của một số ngành thuộc nhóm kinh tế, kinh doanh và công nghệ.