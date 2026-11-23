Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà, người bị bắn vào đầu tại phòng làm việc hôm 17/11, tử vong sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 23/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ông Nguyễn Mạnh Cường, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, tử vong lúc 16h50 cùng ngày.

Trước đó, tối 17/11, ông Cường được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp không ổn định. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn. Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng.

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Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, trú xã Định Quán) dùng súng bắn vào đầu ông Cường khi giám đốc đang ở phòng làm việc tại trụ sở Công ty Lâm nghiệp La Ngà, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi công ty, đến khu vực Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng bắn vào đầu tự sát. Người dân phát hiện, đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng người này đã tử vong.

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật khác.

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, trước khi xảy ra vụ việc, Tuấn từng đến trụ sở đề nghị gặp giám đốc, nhưng chưa được tiếp do ông Cường đang làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4. Sau đó, Tuấn quay lại cùng một số người, mang theo túi xách chứa súng.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Giết người, đồng thời làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.