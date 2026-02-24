Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ dự kiến xây cầu sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm

Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô dài hạn hàng trăm năm, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.

Nguyễn Hinh

Ngày 24/2, tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các đại biểu nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên địa bàn xã Đoan Hùng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cầu Sông Lô hiện hữu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, cần khẩn trương khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân.

Cầu sông Lô bị hư hỏng sau 10 năm vận hành.

Trước tính chất cấp bách của công trình, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp về phương án xử lý, đồng thời đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 46/BC-UBND ngày 14/2/2026 về việc đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới với tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm, phù hợp quy hoạch điều chỉnh và kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch khu vực đi Hà Nội.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, cầu mới sẽ được xây dựng trên trục đường chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định việc đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Ông Đông cơ bản thống nhất phương án của Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu các sở, ngành bổ sung đánh giá chi tiết lưu lượng giao thông hiện tại, dự báo tăng trưởng trong thời gian tới; nghiên cứu kỹ nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cầu Sông Lô trước đó khởi công tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, dài gần 518m, tải trọng 30 tấn, tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2025, mực nước sông xuống thấp làm lộ nhiều móng trụ, trong đó trụ T3 bị xói lở tạo hốc sâu khoảng 2m, có cọc lộ cốt thép gỉ sét, mất lớp bê tông bảo vệ.

Sở Xây dựng Phú Thọ mới đây đã chấp thuận để Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - một trong ba nhà thầu thi công trước đây - thực hiện sửa chữa bằng kinh phí doanh nghiệp, yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Trong thời gian khắc phục, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh lắp đặt, vận hành cầu phao Đoan Hùng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

506185897123819470.jpg
641604698-1238177761776108-4704439659701650139-n.jpg
