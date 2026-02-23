Hà Nội

Xã hội

Camera giao thông ở Phú Thọ ghi nhận hơn 2.800 trường hợp vi phạm dịp Tết

Dịp Tết Bính Ngọ, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 2.809 vi phạm qua camera, lập biên bản 5.167 trường hợp; xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 17 người tử vong.

Nguyễn Hinh

Ngày 23/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát và tình hình TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

641604698-1238177761776108-4704439659701650139-n.jpg
Phú Thọ đã sử dụng hệ thống camera AI phục vụ việc ghi nhận vi phạm giao thông.

Theo đó, qua hệ thống camera giám sát, từ 11h ngày 16/2 (29 Tết) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực Việt Trì phát hiện 1.805 ô tô vi phạm. Trong đó có 1.512 trường hợp vi phạm tốc độ, 45 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 248 trường hợp không thắt dây an toàn.

Lỗi tốc độ chiếm tỷ lệ chủ yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn tại khu vực trung tâm có mật độ phương tiện lớn.

Tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), hệ thống camera ghi nhận 1.004 trường hợp vi phạm, gồm 918 trường hợp vi phạm tốc độ và 86 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Tính chung toàn tỉnh, hệ thống camera phát hiện 2.809 trường hợp vi phạm, trong đó 2.430 trường hợp vi phạm tốc độ, 131 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 248 trường hợp không thắt dây an toàn; tổng số tiền phạt ước tính gần 10,2 tỷ đồng.

641603653-1238177808442770-6113130034785486889-n.jpg
CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông dịp Tết.

Song song với xử lý qua camera, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh trực 100% quân số, tổ chức 1.530 ca tuần tra kiểm soát với 7.496 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát 97.775 lượt phương tiện, lập biên bản 5.167 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 14,3 tỷ đồng, tước 52 giấy phép lái xe, trừ điểm 686 trường hợp và tạm giữ 1.601 phương tiện.

Việc kết hợp tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, tăng tính răn đe.

Trong dịp nghỉ Tết, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người tử vong và 11 người bị thương. Trong đó có 2 vụ rất nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 13 vụ nghiêm trọng làm 13 người tử vong, 1 vụ ít nghiêm trọng và 4 vụ va chạm giao thông.

Tình hình cho thấy nguy cơ tai nạn vẫn tiềm ẩn nếu người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, tín hiệu và quy tắc an toàn.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Bài liên quan

Xã hội

Khai hội Bính Ngọ 2026 sức ép khách tăng đột biến

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), trống khai hội ở chùa Hương vang lên trong mưa xuân, dưới sân Thiên Trù là biển áo mưa và hàng người chờ xuống đò từ rạng sáng. 

Mùa khai hội năm nay lộ rõ hai chuyển động song song, một bên là nỗ lực làm lễ hội văn minh hơn bằng công nghệ và công tác tổ chức, một bên là sức ép quá tải khiến bất cứ khe hở nhỏ nào cũng có thể biến thành chen lấn, bức xúc.

Lễ hội được “làm lại” theo hướng văn minh hơn

Xem chi tiết

Xã hội

Xuyên đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM khép lại sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách.

Đúng 21 giờ ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ (phường , TP.HCM) tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Riêng hai linh vật ngựa chính tại cổng chào và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" được giữ lại đến 21 giờ ngày 22/3.

Theo ghi nhận của PV, không khí tại đường hoa Nguyễn Huệ trở nên tất bật khi công nhân liên tục tháo dỡ, vận chuyển các hạng mục trang trí. Nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Nhất Mã Thong Dong” cao gần 7m, “Đèn Kéo Quân”, “Ngựa chín Hồng Mao”… lần lượt được tháo dỡ. Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Sáng 22/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu. Công tác tìm kiếm những người còn lại đang được khẩn trương triển khai.

Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Thi thể được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xem chi tiết

