Camera giao thông ở Phú Thọ ghi nhận hơn 2.800 trường hợp vi phạm dịp Tết

Dịp Tết Bính Ngọ, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 2.809 vi phạm qua camera, lập biên bản 5.167 trường hợp; xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 17 người tử vong.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát và tình hình TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phú Thọ đã sử dụng hệ thống camera AI phục vụ việc ghi nhận vi phạm giao thông.

Theo đó, qua hệ thống camera giám sát, từ 11h ngày 16/2 (29 Tết) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực Việt Trì phát hiện 1.805 ô tô vi phạm. Trong đó có 1.512 trường hợp vi phạm tốc độ, 45 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 248 trường hợp không thắt dây an toàn.

Lỗi tốc độ chiếm tỷ lệ chủ yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn tại khu vực trung tâm có mật độ phương tiện lớn.

Tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), hệ thống camera ghi nhận 1.004 trường hợp vi phạm, gồm 918 trường hợp vi phạm tốc độ và 86 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Tính chung toàn tỉnh, hệ thống camera phát hiện 2.809 trường hợp vi phạm, trong đó 2.430 trường hợp vi phạm tốc độ, 131 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 248 trường hợp không thắt dây an toàn; tổng số tiền phạt ước tính gần 10,2 tỷ đồng.

CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông dịp Tết.

Song song với xử lý qua camera, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh trực 100% quân số, tổ chức 1.530 ca tuần tra kiểm soát với 7.496 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát 97.775 lượt phương tiện, lập biên bản 5.167 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 14,3 tỷ đồng, tước 52 giấy phép lái xe, trừ điểm 686 trường hợp và tạm giữ 1.601 phương tiện.

Việc kết hợp tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, tăng tính răn đe.

Trong dịp nghỉ Tết, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người tử vong và 11 người bị thương. Trong đó có 2 vụ rất nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 13 vụ nghiêm trọng làm 13 người tử vong, 1 vụ ít nghiêm trọng và 4 vụ va chạm giao thông.

Tình hình cho thấy nguy cơ tai nạn vẫn tiềm ẩn nếu người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, tín hiệu và quy tắc an toàn.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn.