Mùng 7 tháng Giêng, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.

Trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng lễ vật, bày tỏ lòng tri ân công đức, cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Kiên.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như rước kiệu, nổi chiêng trống khai lễ, tế nữ quan, đọc chúc văn và hóa chúc văn. Các thiếu nữ trong đội tế mặc áo dài truyền thống, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ là lễ hội lớn mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy được tổ chức, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Nghi thức Tế nữ quan. Ảnh: Ngọc Kiên

Theo truyền thuyết, mùng 7 tháng Giêng là ngày Tiên nữ Âu Cơ giáng trần, kết duyên cùng Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con. Năm mươi người theo mẹ lên núi, người con cả lên ngôi vua Hùng, lập nước Văn Lang, đóng đô tại Phong Châu.

Khi dừng chân tại Hiền Lương, Mẹ Âu Cơ dạy dân khai khẩn ruộng nương, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi “Tiên thăng” vào ngày 25 tháng Chạp, Nhân dân lập miếu thờ và lấy mùng 7 tháng Giêng làm ngày “Tiên giáng”.

Đông đảo nhân dân, du khách dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Kiên

Những năm qua, Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ được quan tâm tôn tạo, tu bổ, trở thành điểm hội tụ con cháu khắp mọi miền đất nước hướng về cội nguồn Tiên Rồng.

Năm 1991, Đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; năm 2017, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; năm 2020, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.