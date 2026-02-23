Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mùng 7 tháng Giêng, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.

Nguyễn Hinh

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.

Trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng lễ vật, bày tỏ lòng tri ân công đức, cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

image001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Kiên.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như rước kiệu, nổi chiêng trống khai lễ, tế nữ quan, đọc chúc văn và hóa chúc văn. Các thiếu nữ trong đội tế mặc áo dài truyền thống, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ là lễ hội lớn mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy được tổ chức, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc.

image021.jpg
Nghi thức Tế nữ quan. Ảnh: Ngọc Kiên

Theo truyền thuyết, mùng 7 tháng Giêng là ngày Tiên nữ Âu Cơ giáng trần, kết duyên cùng Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con. Năm mươi người theo mẹ lên núi, người con cả lên ngôi vua Hùng, lập nước Văn Lang, đóng đô tại Phong Châu.

Khi dừng chân tại Hiền Lương, Mẹ Âu Cơ dạy dân khai khẩn ruộng nương, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi “Tiên thăng” vào ngày 25 tháng Chạp, Nhân dân lập miếu thờ và lấy mùng 7 tháng Giêng làm ngày “Tiên giáng”.

image031.jpg
Đông đảo nhân dân, du khách dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Kiên

Những năm qua, Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ được quan tâm tôn tạo, tu bổ, trở thành điểm hội tụ con cháu khắp mọi miền đất nước hướng về cội nguồn Tiên Rồng.

Năm 1991, Đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; năm 2017, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; năm 2020, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.

#Đền Mẫu Âu Cơ #Hiền Lương #lễ dâng hương #Phú Thọ #Tổ Mẫu Âu Cơ #lễ hội đầu xuân

Bài liên quan

Xã hội

Khai hội Bính Ngọ 2026 sức ép khách tăng đột biến

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), trống khai hội ở chùa Hương vang lên trong mưa xuân, dưới sân Thiên Trù là biển áo mưa và hàng người chờ xuống đò từ rạng sáng. 

Mùa khai hội năm nay lộ rõ hai chuyển động song song, một bên là nỗ lực làm lễ hội văn minh hơn bằng công nghệ và công tác tổ chức, một bên là sức ép quá tải khiến bất cứ khe hở nhỏ nào cũng có thể biến thành chen lấn, bức xúc.

Lễ hội được “làm lại” theo hướng văn minh hơn

Xem chi tiết

Xã hội

Hàng nghìn người hành hương về Đền Hùng những ngày đầu xuân Bính Ngọ

Những ngày đầu xuân Tết Bính Ngọ, hàng ngàn người đã đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương kính Tổ.

101271.jpg
Đền Thượng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
101272.jpg
Theo thống kê, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách và người dân địa phương đến dâng hương, vãn cảnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Mùng 5 Tết, Công an Phú Thọ phạt gần 300 triệu vì nhồi khách

Trong một ngày, lực lượng CSGT Phú Thọ xử lý 12 xe khách chở quá số người, phạt hơn 272 triệu đồng, tước phù hiệu và trừ điểm GPLX nhiều trường hợp.

Ngày 21/2, thông tin với PV, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT số 2 vừa xử phạt 12 xe khách chở quá số người quy định.

img-20260221-171319.jpg
Một xe khách vi phạm bị CSGT Phú Thọ xử lý.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới