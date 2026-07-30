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Xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT 6 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Nguyễn Hinh

Theo thông tin tại họp báo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo.

Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đáng chú ý, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, phục vụ hơn 6,5 triệu lượt du khách về dâng hương.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt 94,6%. Công an tỉnh đã triệt phá nhiều chuyên án lớn, xử lý nghiêm các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.330 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm; phát hiện 506 vụ với 950 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố mới 1.234 vụ án với 2.599 bị can.

Ở lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã tuần tra, kiểm soát, lập biên bản hơn 110.000 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền khoảng 255 tỷ đồng.

Đối với Đề án thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, Công an tỉnh đã thu nhận 19.489 mẫu sinh phẩm ADN trên 20.288 thân nhân đăng ký lấy mẫu, đạt tỷ lệ 96,06%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Tại họp báo, Công an tỉnh cũng thông tin về một số vụ án, chuyên án nổi bật được đấu tranh, triệt phá trong thời gian qua. Đây là những nội dung sẽ được cơ quan công an tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết trong thời gian tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.

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