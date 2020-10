Tăng mức phạt xúc phạm người sinh con một bề: Phong thuỷ cho thấy giàu sang?

Nghị định 117/2020 nêu rõ, tăng mức phạt với hành vi dùng lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái. Cụ thể, theo quy định hiện hành tại mức phạt với cá nhân là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 15/11/2020 sẽ tăng mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.Ngoài ra, Nghị định 117/2020 cũng áp dụng mức phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng nếu có hành vi đe dọa, dùng vũ lực ép buộc người khác sử dụng biện pháp tránh thai; Dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai hoặc phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái thì bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng… Nhiều gia đình trước đây quan niệm sinh con phải đủ nếp đủ tẻ, tức có cả con trai lẫn con gái. Đặc biệt, gia đình phải có con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn con gái sẽ quan tâm, chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ chuyện gia đình. Vì thế xảy ra tình trạng, người nào sinh con một bề thường bị “chấm điểm thấp” so với người sinh con đủ trai đủ gái. Cũng từ quan niệm cổ hủ, phong kiến này đã xảy ra các xung đột trong gia đình và xã hội về quan niệm sinh con một bề, đặc biệt sinh con một bề con gái. Người vợ/ người mẹ là những người đầu tiên phải chịu áp lực về sinh con một bề.Tuy nhiên, hiện nay xã hội phát triển, quan điểm sinh con và nuôi dạy đã thay đổi. Nhiều gia đình thấy rõ việc sinh con trai hay gái đều tốt, miễn sao nuôi dạy con thành người. Vì thế đã có câu thơ: Trai mà chi gái mà chi/Đứa nào có nghĩa có tình thì hơn. Đặc biệt, trong tử vi tướng số, có những con giáp khả năng sinh con một bề cao. Nhưng với bản tính không ngừng cố gắng và nỗ lực làm việc, tích đức cho con cháu nên được hưởng hạnh phúc, an nhàn và giàu có về hậu vận. Các con giáp này gặp nhiều may mắn, được trời ban lộc, kèm theo tính cách chịu khó, nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội nên công việc suôn sẻ, làm ăn tấn tới. Trong đó, tuổi Ngọ, Sửu và Hợi, dù sinh con một bề nhưng lại an nhàn về hậu vận, hưởng phúc nhờ con. Đây là kết quả của sự giáo dục nghiêm khắc, bồi dưỡng khí chất, rèn dũa tính độc lập và bồi đắp tình cảm. Những người con thành đạt, có tương lai tươi sáng và hiếu thuận sẽ chăm sóc cha mẹ chu toàn.

