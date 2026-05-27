Thuận Nam: Gói thầu hơn 8 tỷ tiết kiệm bao nhiêu khi chỉ 1 nhà thầu tham dự?

Mới đây, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam (tỉnh Khánh Hòa) đã hoàn tất thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu xây lắp quy mô lớn phục vụ sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Đáng chú ý, quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với dự án này ghi nhận chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, ngày 19/5/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam đã ký Quyết định số 117/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sửa chữa Trụ sở UBND xã Phước Ninh (cũ) thành Trường Mẫu giáo Phước Ninh (cơ sở Vụ Bổn) và các hạng mục khác. Đơn vị trúng thầu được xác định là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân – Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hồng Hà.

Giá trúng thầu chính thức của gói thầu xây lắp này được phê duyệt ở mức 7.766.523.569 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trước đó, Biên bản mở thầu qua mạng lập ngày 14/5/2026 thể hiện hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất một bộ hồ sơ dự thầu được nộp hợp lệ từ liên danh này, không xuất hiện thêm đơn vị cạnh tranh nào khác. Khi đối chiếu với giá gói thầu do chủ đầu tư xác định trong kế hoạch là 8.024.538.175 đồng, con số tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước đạt 258.014.606 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế ở mức khoảng 3,22%.

Để đi đến quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng, hệ thống văn bản pháp lý đã được các cơ quan chức năng triển khai tuần tự theo đúng quy trình hành chính hiện hành. Chuỗi thủ tục bắt đầu từ Quyết định số 760/QĐ-UBND do UBND xã Thuận Nam ban hành ngày 23/4/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình. Ngay sau đó, ngày 28/4/2026, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam ban hành Quyết định số 107/QĐ-BQL phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho công trình, bao gồm nhiều cấu phần phụ trợ khác như gói thầu tư vấn giám sát thi công trị giá 258.582.621 đồng, gói thầu bảo hiểm công trình trị giá 6.413.910 đồng và gói thầu cung cấp thiết bị trị giá 365.700.000 đồng.

Đến ngày 05/5/2026, Quyết định số 109/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) chính thức được ban hành, tạo cơ sở để đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận tiến hành đăng tải thông báo mời thầu công khai với mã số thông báo mời thầu IB2600188528. Dù các mốc thời gian từ khâu duyệt kế hoạch đến mời thầu diễn ra nhanh chóng, đúng quy trình hành chính, song việc một gói thầu xây lắp công ích có giá trị hơn 8 tỷ đồng lại chỉ thu hút được một nhà thầu tham gia đặt ra những dấu hỏi về mức độ hấp dẫn cạnh tranh của hồ sơ mời thầu đối với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hiện nay.

Tìm hiểu sâu về năng lực của các thành viên cấu thành nên đơn vị trúng thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng lập theo mẫu số 14A quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC thể hiện sự phân định khối lượng công việc rõ ràng giữa các bên. Trong đó, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân đảm nhiệm tỷ lệ khối lượng công việc lớn nhất, chiếm tới 78% giá trị hợp đồng.

Doanh nghiệp này có mã số thuế là 0303765858, được thành lập và cấp phép hoạt động từ ngày 20/4/2005, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực thi công xây lắp, doanh nghiệp này được xem là hạt nhân gánh vác phần lớn nghĩa vụ kỹ thuật tại dự án.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hồng Hà chịu trách nhiệm thực hiện 22% khối lượng công việc còn lại của gói thầu. Đây là doanh nghiệp được thành lập ngày 28/3/2014, sở hữu mã số thuế 4100542980 và đặt trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phường Phan Rang, Khánh Hòa.

Theo dữ liệu trích xuất từ lịch sử hoạt động độc lập, Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hồng Hà là một gương mặt có thâm niên dày dạn trong công tác phối hợp thầu. Doanh nghiệp này từng tiến hành liên danh với 33 nhà thầu khác nhau trong tổng số 41 gói thầu từng tham gia, đồng thời ghi nhận kết quả thắng thầu ấn tượng tại 33 gói thầu trên phạm vi cả nước. Sự kết hợp giữa một đơn vị xây lắp lâu năm tại TP HCM và một doanh nghiệp kỹ thuật địa phương tạo nên cơ cấu pháp lý đáp ứng các tiêu chí mà đơn vị tư vấn Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận đưa ra trong hồ sơ mời thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên ngành, hiện tượng duy nhất một hồ sơ dự thầu tại các gói thầu rộng rãi qua mạng không phải là câu chuyện hiếm gặp trên thị trường đầu tư công. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định rằng, việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ không vi phạm các quy định hiện hành, miễn là chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt quy trình mở thầu hoặc xử lý tình huống theo đúng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Pháp luật về đấu thầu hiện nay đã tối giản hóa các thủ tục hành chính, cho phép mở thầu ngay để đánh giá nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, sớm đưa công trình vào khai thác.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

