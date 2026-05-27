Liên danh Đô Lương Cao Gia Tiến trúng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Đất Mũi

Gói thầu số 05 xây dựng đường trục liên ấp tại xã Đất Mũi có giá hơn 14,7 tỷ đồng vừa về tay Liên danh Đô Lương Cà Mau Cao Gia Tiến với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt khoảng 0,22%

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và kết nối trục liên ấp, Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn. Đáng chú ý, dù công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện dưới hình thức đấu thầu rộng rãi công khai qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp này chỉ thu hút được một liên danh tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu với biên độ giảm giá rất thấp.

Phê duyệt kết quả thầu dự án giao thông liên ấp

Cụ thể, ngày 20/05/2026, ông Võ Trường Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 47/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây dựng tuyến đường trục liên ấp Khai Long Cái Mòi xã Đất Mũi (giai đoạn 2: Từ cầu Khai Long đến Cái Mòi). Đơn vị trúng thầu được xác định là Liên danh Đô Lương Cà Mau - Cao Gia Tiến (gồm Công ty TNHH MTV Đô Lương Cà Mau và Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao Gia Tiến).

Quyết định số 47/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu số 05 thuộc lĩnh vực xây lắp, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong 360 ngày. Nguồn vốn đầu tư được trích từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa dân sinh quan trọng đối với hệ thống đường trục liên ấp tại xã Đất Mũi.

Chỉ số tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn

Theo các số liệu được công khai từ Biên bản mở thầu và Quyết định phê duyệt kết quả, giá dự toán của gói thầu này được thiết lập ở mức 14.713.747.460 đồng. Đến thời điểm đóng thầu ngày 08/05/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Liên danh Đô Lương Cà Mau - Cao Gia Tiến tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Giá dự thầu ban đầu do nhà thầu đề xuất là 14.707.455.298 đồng. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá 0,18% (tương ứng giá trị giảm giá trực tiếp là 26.473.419 đồng), giá dự thầu sau giảm giá và cũng là giá trúng thầu cuối cùng của liên danh được ấn định ở mức 14.680.981.878 đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán được duyệt và giá trúng thầu thực tế, gói thầu xây lắp quy mô hơn 14,7 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm cho quỹ ngân sách nhà nước số tiền vỏn vẹn là 32.765.582 đồng, tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt khoảng 0,22%.

Quy trình xét thầu và hồ sơ năng lực liên danh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Đô Lương Cà Mau: (mã số thuế là 2001263693), được thành lập vào ngày 20/02/2017, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Ấp Rạch Tàu Đông, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Văn Phương làm người đại diện theo pháp luật. Đây là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu vô cùng đáng nể tại địa phương. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 83 gói thầu, trong đó trúng tới 74 gói, trượt 8 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 165.583.544.974 đồng (với vai trò độc lập khoảng 106.040.571.770 đồng và vai trò liên danh khoảng 59.542.973.204 đồng).

Đặc biệt, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức rất cao, trung bình lên tới 98,29%. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng số 70 gói thầu từng tham gia. Trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026, đơn vị liên tiếp ghi nhận trúng nhiều gói thầu xây lắp lộ giao thông nông thôn do các ban quản lý dự án cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao Gia Tiến (mã số thuế là 2001108440), có địa chỉ tại ấp Xóm Lớn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, được thành lập năm 2012, do ông Cao Minh Thư làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 299 gói thầu trên cả nước thì có đến 240 gói thầu trúng chính thức, trượt 57 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 221.033.973.274 đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu độc lập với giá trị khoảng 131.633.381.234 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 95.73%.

Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh trong đầu tư công

Dưới góc nhìn pháp lý về bối cảnh gói thầu quy mô lớn chỉ có một hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ, pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định rất rõ ràng về các kịch bản xử lý tình huống. Khi thời điểm đóng thầu đã qua mà chỉ có một hoặc hai nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu có thể xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm thu hút thêm các nhà thầu khác, hoặc quyết định cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Việc lựa chọn phương án nào phụ thuộc vào tính chất cấp bách của công trình cũng như tiến độ giải ngân của nguồn vốn đầu tư công tại địa phương. Do đó, quy trình mở thầu và xét thầu khi có một nhà thầu duy nhất hoàn toàn phù hợp về mặt thủ tục hành chính nếu các bước xử lý tình huống tuân thủ đúng thẩm quyền.

Đồng quan điểm dưới góc độ kinh tế và quản lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu xây lắp cấp cơ sở chỉ thu hút một nhà thầu tham dự là hiện tượng tương đối phổ biến do đặc thù địa giới hành chính, vị trí địa lý vùng sâu vùng xa hoặc các tiêu chuẩn khắt khe về tính địa phương của nhân sự và trang thiết bị.

Tuy nhiên, việc không có sự cạnh tranh trực tiếp giữa các nhà thầu đối trọng thường kéo theo hệ quả là giá trúng thầu sát nút với giá dự toán, biên độ giảm giá của doanh nghiệp thấp, từ đó không tối ưu hóa được hiệu quả tiết kiệm ngân sách công.

Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch, các đơn vị mời thầu cần chú trọng hơn nữa trong khâu lập hồ sơ mời thầu, tránh đưa vào các điều kiện kỹ thuật mang tính cục bộ, đồng thời tăng cường thông tin rộng rãi để khuyến khích nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia thiết lập mặt bằng giá cạnh tranh hơn.