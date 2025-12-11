Hà Nội

Video

Phóng hết tốc độ qua ngã tư, hai xe máy va chạm kinh hoàng

Đến đoạn đường giao nhau nhưng vì không quan sát nên 2 xe máy vẫn vít ga chóng mặt và đã lao vào nhau khiến cả 4 người đều bay khỏi xe rất kinh hoàng.

Trường Hân t/h

Đoạn video khiến nhiều người tỏ ra ái ngại và rùng mình khi lái xe máy chạy quá ẩu. Mặc dù đến đoạn đường giao nhau nhưng lái xe không hề giảm tốc độ mà vẫn lao với vận tốc chóng mặt. Rất may mắn là không tạo ra thương tổn nào cho hai đứa trẻ ngay cạnh.

Phút va chạm kinh hoàng giữa hai xe. Nguồn: Reddit

Và như thế lái xe này đã lao phải hai người đi xe máy đang chạy tới đoạn đường giao nhau. Cú tông mạnh khiến hai người đi trên xe máy phóng nhanh bay khỏi xe, còn hai người bị tông vào cũng lộn lên không trung.

Chưa rõ thương vong ra sao nhưng đây rõ ràng là sự cảnh báo cho nhiều lái xe. Muốn an toàn thì các lái xe cần phải giảm tốc độ và quan sát khi chạy ở những đoạn đường giao nhau.

#xe máy #ngã tư #va chạm #tai nạn #an toàn giao thông #tốc độ

