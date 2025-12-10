Hà Nội

Xe khách leo lề trái đường, tông chết 2 người đang ngồi uống nước

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương khi cả nhóm đang ngồi trên vỉa hè.

Trường Hân t/h

Sáng 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương, thông tin trên báo Người lao động.

Ba thanh niên ngồi uống nước bên đường trước khi bị xe khách tông.


Trước đó, khoảng 20h30p tối 5/12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi; ngụ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm (trên xe có 17 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 lơ xe và tài xế Mảnh) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc.

Khi đến Km38+660, tài xế Mảnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng 3 người đang ngồi uống nước ven đường, gồm: H.T.T. (SN 2006), H.N.K.M. (SN 2008) và T.Đ.T.T (SN 2007).

  • Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Mảnh chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy.



Ô tô chạy như tên lửa hất tung người đàn ông lên không trung

Người đàn ông đang tưới nước trên bãi cỏ ven đường bị hất văng xa vài mét sau khi bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông trúng.

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại quận Maharajganj, bang Uttar Pradesh đã gây chấn động dư luận. Một nam thanh niên đang tạt nước vào bụi ven đường trước một cửa hàng thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã mất lái và tông trúng nam thanh niên, thông tin trên trang NDTV.

Tốc độ của chiếc xe quá nhanh khiến nam thanh niên bị hất văng khoảng 9 mét sau cú va chạm, dẫn đến tử vong. Tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ vụ việc và đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.





Xe hơi đâm xuyên rào chắn, bay như 'mọc cánh' qua đầu hai xe khác

Một tài xế xe Mercedes 55 tuổi đã gây ra vụ tai nạn như một cảnh trong phim Fast & Furious sau khi cảm thấy không khỏe và lao lên không trung ở tốc độ cao.

Một vụ tai nạn xảy ra tại một ngã tư ở thành phố Oradea, Romania, khi một tài xế mất lái và đâm vào rào chắn ở tốc độ cao, khiến chiếc xe gần như mất lái và bay qua hai chiếc taxi, thông tin trên trang Enhaberler.com.

Chiếc xe băng qua vòng xoay và bay qua đầu những chiếc xe khác đang lưu thông.




Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong ngay khi vừa bước xuống

Abdul Wahid bước xuống từ xe chở dầu diesel với một can dầu trên tay. Ngay khi anh ta tiến về phía trước, đúng 7 giây sau, chiếc xe chở dầu đã cán qua anh.

Tại Badaun, một người đàn ông đã bị xe bồn cán qua người. Anh ta tử vong ngay tại chỗ. Anh ta vừa bước ra khỏi xe bồn bảy giây trước khi bị xe tông. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần đó ghi lại, thông tin trên trang Bhaskar.com.

Ngay khi anh ta tiến về phía trước, đúng 7 giây sau, chiếc xe chở dầu đã cán qua Abdul.


