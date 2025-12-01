Thợ sửa xe bị tông lọt vào gầm xe bởi đồng nghiệp đạp ga quá đà

Một đoạn video ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại một xưởng sản xuất, được cho là ở Colorado , đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video từ camera giám sát, chúng ta có thể thấy khoảnh khắc chiếc xe bốn bánh lao vào xưởng, nhảy khỏi đoạn thiết bị nâng có độ dốc bằng kim loại và "hạ gục" người đàn ông xấu số, thông tin trên Telegraf.rs.

Thật không may, đó không phải là kết thúc của vụ việc, khi người thợ máy còn đập mạnh đầu vào tủ đựng dụng cụ bằng kim loại, vừa bị đầu xe tông thẳng vào mặt, Carscoops đưa tin.

Tình huống cực kỳ nguy hiểm tại gara sửa xe ô tô tại Mỹ, được đăng tải trên mạng xã hội Twitter / X.

Người đàn ông sau tay lái bước ra khỏi xe và cố gắng giúp đỡ, trong khi tình hình vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng.

Video kết thúc sớm nên không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Một người tự nhận là quen biết những công nhân của gara nói trên cho biết người đàn ông xấu số đã sống sót, tức là không bị thương tích nghiêm trọng.

Nếu thông tin là chính xác, có thể nói rằng ông thực sự đã có được sự may mắn kỳ diệu.