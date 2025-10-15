Phong cách cầm quân của hai chỉ huy Nga - Ukraine trên chiến trường

Ở hai chiến tuyến, phong cách cầm quân của các tư lệnh Nga và Ukraine dù có khác biệt về mặt chiến thuật nhưng đều đề cao chiến tranh công nghệ cao.
Phạm Quỳnh Anh ca hát từ năm 1997, lấn sân diễn xuất. Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc.
Tăng Thanh Hà, Trang Pháp...gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Băng Di - Justin Chiêm sau màn cầu hôn.
Mỗi món ăn trong mâm giỗ miền Tây là một lát cắt văn hóa – nơi du khách không chỉ thưởng thức hương vị dân dã, mà còn cảm nhận tình quê đậm nghĩa sum vầy.
Quân đội Ukraine phòng thủ ở Pokrovsk bắt đầu tháo nước thải, làm ngập hệ thống cống nước ngầm, nhằm ngăn quân Nga lợi dụng để tấn công “độn thổ”.
Sự sống bị đóng băng trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở Alaska trong suốt 40.000 năm đã được các nhà khoa học "đánh thức".
Sự kết hợp giữa sức mạnh của ngựa nhà và vẻ đẹp độc đáo của ngựa vằn đã tạo ra một sinh vật lai kỳ lạ, được gọi là “zorse” hay “ngựa vằn lai”.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/10, Nhân Mã nên thực tế hơn, đừng tin vào lời hứa hão kẻo thiệt thòi. Kim Ngưu sức khỏe không tốt, chú ý giữ gìn.
Kiếm được số tiền khủng từ buôn bán hàng giả, Ngân 98 không ngại đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt đỏ, siêu xe và đi du lịch.
Không phải sân khấu hoành tráng hay sự kiện lớn, chuyến dạo chơi giản dị tại Thảo Cầm Viên của Sơn Tùng M-TP nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Sau khi kết hôn cùng Shark Bình, Phương Oanh làm mẹ, trở lại màn ảnh nhỏ cách đây không lâu. Nữ diễn viên thú nhận, tính cách cô có nhiều thay đổi.
Mercedes-Benz Vision Iconic siêu sang ra mắt với dạng một mẫu xe ý tưởng coupé hạng sang sở hữu lưới tản nhiệt lớn, nội thất “siêu analogue” đầy thú vị.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, không ít đại gia Việt khiến dư luận xuýt xoa vì sở hữu những căn biệt thự sang trọng, thậm chí đồ sộ chẳng kém cung điện.
Hóa thân thành cô thư ký công sở vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ, cô nàng mẫu ảnh Bảo Nghi khiến người đối diện không thể rời mắt.
Ca sĩ Siu Black hạnh phúc đón cháu nội chào đời. Midu đến Dubai mừng tuổi mới.
Thông tin chú vịt Bim Bim - "ngôi sao" của kênh YouTube Sâu Tivi qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam và khắp châu Á.
Tử vi dự đoán, bốn con giáp này trong 5 năm tới sẽ kiếm được hàng triệu đô la và thịnh vượng trong 3 thế hệ.
Dụng cụ tạo kiểu tóc hiếm có từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại lâu đài cổ Eilean Donan, cũng là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở Scotland.
Phát hiện ngôi mộ đá kỳ dị 5.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ giúp bổ sung thêm thông tin mới về các nghi lễ tang lễ ở miền nam Bán đảo Iberia cổ xưa.
Theo kế hoạch, sứ mệnh Kính thiên văn quỹ đạo cực Mặt trời (SPO) phóng vào tháng 1/2029. Nhờ đó, nhân loại sẽ lần đầu có góc nhìn trực tiếp 2 cực Mặt trời.
Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.
Hyundai Motor Philippines Inc. (HMPH) vừa chính thức giới ra mắt mẫu xe MPV 7 chỗ Stargazer và Stargazer X 2026 bản nâng (facelift) tại thị trường Philippines.