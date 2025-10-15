Hà Nội

Phong cách cầm quân của hai chỉ huy Nga - Ukraine trên chiến trường

Quân sự

Phong cách cầm quân của hai chỉ huy Nga - Ukraine trên chiến trường

Ở hai chiến tuyến, phong cách cầm quân của các tư lệnh Nga và Ukraine dù có khác biệt về mặt chiến thuật nhưng đều đề cao chiến tranh công nghệ cao.

Tiến Minh
Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, là một người dễ thích nghi và linh hoạt. Ông không phải là kiểu tướng lĩnh ngồi lì trong văn phòng mà thích ra tiền tuyến, thăm các đơn vị cơ sở và thảo luận với các chỉ huy trên chiến trường.
Hiện tại dù quân đội Ukraine (AFU) đã mất khả năng phản công và chỉ tập trung duy trì sự ổn định trên một số mặt trận then chốt. AFU duy trì chiến thuật nắm chắc toàn bộ mặt trận, tìm kiếm cơ hội và khai thác lỗ hổng trong quân đội Nga (RFAF), để tổ chức các cuộc phản công “ít nhưng hiểm”.
Tướng Syrskyi rất coi trọng việc sử dụng vũ khí không người lái và tránh giao tranh trực tiếp với quân Nga càng nhiều càng tốt, để bảo toàn nguồn nhân lực hạn chế của quân đội Ukraine. Ông cũng là người thúc đẩy sử dụng UAV FPV, để thay thế một phần lớn hỏa lực pháo binh.
Ở tiền tuyến, tướng Syrskyi chủ trương sử dụng “khu tiêu diệt mục tiêu” bằng UAV rộng 20 km để ngăn chặn lực lượng Nga và cản trở bước tiến của họ trên mọi mặt trận. Ở hậu phương, ông sử dụng UAV tự sát tầm xa và tên lửa để bắn phá các nút hậu cần, cơ sở lọc dầu và vũ khí cấp chiến dịch sâu trong lãnh thổ Nga.
Điểm mạnh của tướng Syrskyi, trước hết, là ông kiên định nhưng không cứng nhắc, và rất giỏi trong việc huy động và điều phối các lực lượng khác nhau. Xét về mặt quân sự thuần túy, tướng Syrskyi là một chỉ huy quân sự có năng lực.
Tướng Syrskyi tốt nghiệp một học viện quân sự ở Moscow và được điều động tới một đơn vị đóng quân ở Ukraine. Sau khi Liên Xô tan rã và Ukraine độc lập, ông gia nhập quân đội Ukraine chứ không phải quân đội Nga. Vào những năm 2000, ông lãnh đạo lữ đoàn cơ giới số 72 của quân đội Ukraine, đóng quân tại Bila Tserkva, cách Kiev khoảng 100km về phía nam.
Ông được thăng cấp tướng vào năm 2009 và sau đó tham gia nỗ lực phát triển hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra năm 2014, tướng Syrsky trở thành một trong những chỉ huy hàng đầu của Kiev, nhằm ngăn chặn lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông đất nước.
Tướng Syrskyi trở nên nổi tiếng trong quân đội Ukraine, khi ông chỉ huy cuộc tổng phản công mùa thu ở Kharkov vào tháng 8/2022 và Kherson vào tháng 10/22. Sau đó ông được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine thay Đại tướng Valery Zaluzhny, người được cho là có mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky.
Còn phía bên kia chiến tuyến, một chỉ huy Nga quan trọng nhất trên tiền tuyến, đó chính là Tư lệnh Quân khu Trung tâm, Thượng tướng Andrey Mordvichev, người vốn đề cao chiến tranh công nghệ cao. Ông đã tích cực thúc đẩy việc chuyển đổi chiến thuật và công nghệ của Tập đoàn quân Trung tâm.
Tướng Mordvichev cũng là người ủng hộ nhiều chiến thuật mới, trong đó chiến thuật sử dụng xe máy cho lực lượng tấn công nhanh của RFAF, và việc sử dụng các nhóm nhỏ, nhanh nhẹn và linh hoạt để tiến công trên nhiều mặt trận và trên nhiều loại mặt trận.
Những chiến thuật của tướng Mordvichev đã cải thiện đáng kể khả năng sống sót và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các nhóm tấn công khác nhau của quân đội Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái và tên lửa hành trình.
Nhìn chung, tư lệnh Cụm quân Trung tâm của RFAF không chỉ là một vị tướng dũng mãnh mà còn là một nhà lý luận thông minh và chiến thuật sắc sảo. Ông vận dụng chiến thuật vừa dũng cảm vừa thông minh, thường xuyên sử dụng những cuộc tấn công liên tục và luôn biết phát hiện ra điểm yếu và sai lầm của đối phương, từ đó đột phá hiệu quả tuyến phòng ngự vững chắc của đối phương.
Theo phân tích và dự đoán của giới quân sự Nga, khả năng tướng Mordvichev sẽ là người kế nhiệm số 1 vị trí Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tướng Gerasimov. Vừa qua, tướng Gerasimov bước sang tuổi 70, đáng lẽ ông đã được nghỉ hưu, nhưng được Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh kéo dài thời gian phục vụ. (nguồn ảnh TASS, Ukrinform, Kyiv Post, Sputnik).
Tiến Minh
Sina
