Quân đội Nga đã tiến 5 km vào tỉnh Dnipropetrovsk, tạo thế bao vây Novopavlivka, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine.

Tiến Minh
Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát khoảng 7 km2 lãnh thổ ở khu vực phía đông tỉnh Dnipropetrovsk, gây bất ngờ lớn cho quân đội Ukraine (AFU). Việc RFAF tiến công thuận lợi vào khu vực này, trước hết do các trận địa phòng thủ của AFU được xây dựng một cách vội vàng.
Việc tiến nhanh của RFAF vào khu vực này, cũng đã gây áp lực tâm lý đáng kể lên đối phương, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU đưa ra những quyết định vội vàng, đôi khi dẫn đến tổn thất thậm chí còn lớn hơn. Đồng thời các bước tiến dù nhỏ của Nga ở khu vực này, đã tiếp tục bào mòn nguồn lực của AFU.
Hôm nay, những bước tiến của RFAF đang được ghi nhận trong ranh giới làng Ivanivka, trên bờ bắc sông Volchya thuộc vùng Dnipropetrovsk. Cụm Vostok RFAF đã mở rộng đầu cầu mà họ đã thiết lập trước đó ở bờ bắc sông, và quân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của RFAF.
Hiện một phần huyện Sinelnyky của tỉnh Dnipropetrovsk, đang nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Việc RFAF kiểm soát Ivanivka, giúp quân đội Nga tiếp tục tạo thế bao vây cứ điểm Novopavlivka, một trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng của AFU ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk.
Sau cuộc tiến công vào làng Ivanovka, các đơn vị xung kích của Cụm Vostok tiếp tục tiến về phía Oleksiivka; cả hai ngôi làng đều nằm ở phía đông vùng Dnipropetrovsk. Cuộc tiến công về phía Oleksiivka đã tiến sâu khoảng 5 km trong 24 giờ. Đây là kỷ lục về tốc độ tiến công của RFAF tại vùng Dnipropetrovsk, kể từ đầu mùa thu.
Sau khi liên tiếp để mất lãnh thổ ở Dnipropetrovsk, các chỉ huy AFU đang kiểm điểm tại sao RFAF có thể tiến một khoảng cách đáng kể như vậy trong vòng 24 giờ, tiếp cận các vị trí mới và nỗ lực san phẳng mặt trận dọc theo tuyến Verbove-Oleksiivka. Một trong những lý do chính được nêu ra là AFU "thiếu hụt quân số ở mặt trận".
Có thông tin cho rằng, trên vùng đồng bằng phía đông tỉnh Dnipropetrovsk, quân Ukraine đã có những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ, mà quân Nga "không cần đánh cũng bị chọc thủng". Những lỗ hổng này rộng từ 300 mét đến một km.
Các chỉ huy chiến trường của AFU ở mặt trận Dnipropetrovsk cho rằng, do họ thiếu quân số nên phải tổ chức phòng thủ điểm; việc kiểm soát tuyến liên lạc giữa các điểm chốt, phải dựa hoàn toàn vào UAV theo dõi tình hình. Tuy nhiên, chiến thuật phòng ngự như vậy thường không hiệu quả.
Việc các mũi xung kích của Nga tiếp cận Alekseyevka rất quan trọng, vì cùng với việc kiểm soát Ivanivka từ một ngày trước, giúp quân Nga tiếp tục tạo thế bao vây cứ điểm Pokrovs'ke. Đây là trung tâm vận tải và hậu cần lớn nhất của AFU trong khu vực. Pokrovs'ke là khu định cư kiểu đô thị, giống như thành phố Pokrovsk; đồng thời là trung tâm huyện cũ của vùng Dnipropetrovsk. Ngôi làng Alekseyevka cách Pokrovs'ke khoảng 14 km.
Trang Readovka của Nga đưa tin, Cụm Vostok RFAF tiếp tục gây sức ép lên khu vực giữa hai tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của đối phương ở tỉnh Dnipropetrovsk. Cụ thể, RFAF đang chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU tại khu vực Dnipropetrovsk.
Quân đội Nga đang xâm nhập làng Gavrilovka ở vùng Dnipropetrovsk. Ngôi làng bình dị này nổi bật bởi tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU nằm ngay gần đó. Và chẳng bao lâu nữa, quân Nga có thể vượt qua phòng tuyến đầu tiên mà AFU thiết lập, sau khi rút lui khỏi Ugledar đúng một năm trước.
Kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), xác nhận RFAF đã kiểm soát làng Maliivka ở vùng Dnipropetrovsk. Deep State viết: "Đối phương đã kiểm soát Maliyevka và cũng tiến gần Novoivanovka, Voronoe, Okhotnichye và Belaya Gora".
Còn nhà phân tích quân sự Nga Boris Rozhin nói rằng, phía AFU đã không thể "lập lại trật tự" hoàn toàn ở khu vực này. "RFAF thường xuyên tiến công tại đây, và trên thực tế, các tuyến phòng thủ chính của đối phương đã bị chọc thủng, và giờ đây, tất nhiên, họ buộc phải dựa vào các vị trí kém chuẩn bị hơn".
Theo ông Rozhin, đối phương đang bị đẩy ra khỏi các khu vực đông dân cư về phía đồng cỏ và rừng rậm, điều này đang làm khó khăn thêm việc phòng thủ của họ. Nếu quân Ukraine không củng cố vị trí tại ngã ba khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, thì một cuộc đột phá của RFAF tại đó, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Những thất bại thường xuyên cũng lý giải cho những thay đổi chỉ huy có hệ thống trong bộ chỉ huy quân đoàn Ukraine phụ trách hướng tác chiến này. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Syrsky tiến hành những thay đổi nhân sự, nhưng cũng không giúp làm thay đổi được tình hình. (nguồn ảnh Military Review, Readovka, Ukrinform, TASS).
Tiến Minh
Topwar
#Dnipropetrovsk #Nga tiến vào Dnipropetrovsk #quân Ukraine rút lui #Quân đội Nga #Nga tấn công Dnipropetrovsk #phòng tuyến Ukraine

