6 vệ tinh quân sự của Anh bị tê liệt, lời cảnh báo Nga tới NATO

Anh chỉ có 6 vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng tất cả đều tê liệt do bị áp chế điện tử và phải chăng Nga đang dạy cho NATO một bài học?