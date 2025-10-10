Hà Nội

6 vệ tinh quân sự của Anh bị tê liệt, lời cảnh báo Nga tới NATO

Quân sự

6 vệ tinh quân sự của Anh bị tê liệt, lời cảnh báo Nga tới NATO

Anh chỉ có 6 vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng tất cả đều tê liệt do bị áp chế điện tử và phải chăng Nga đang dạy cho NATO một bài học?

Tiến Minh
Chiến trường Ukraine đã bước vào giai đoạn then chốt; chiến dịch phản công ở phía bắc thành phố Pokrovsk tỉnh Donetsk là một canh bạc liều lĩnh đối với Ukraine. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, đã điều động toàn bộ quân số sẵn có từ Zaporizhia, Kherson và Sumy đến Pokrovsk và Konstantinovka.
Ông cũng tập trung lực lượng tinh nhuệ của hai lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân Azov số 1, để chiến đấu tại “mấu lồi” Dobropilya. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng ở tỉnh Donetsk, để ngăn quân đội Nga tiến về tỉnh Dnepropetrovsk, nơi được coi là “trái tim công nghiệp” của Ukraine. Và phía sau Pokrovsk, quân đội Ukraine còn ít thành phố có thể dựa vào để phòng thủ.
Lãnh đạo Kiev và quân đội Ukraine hiện hy vọng NATO và EU sẽ can thiệp trực tiếp vào Ukraine, thay vì “chỉ đứng nhìn và nói suông”. Một blogger người Nga trên nền tảng mạng xã hội Telegram, tuyên bố rằng Kiev đang rất muốn đảo ngược tình hình đang xấu đi ở Donbass.
Ngoài ra, blogger trên cũng tố cáo Ukraine nhiều lần dàn dựng "các vụ việc cờ giả" (ám chỉ các vụ xâm nhập bằng UAV bị cáo buộc là của Nga) tại các quốc gia thành viên NATO như Ba Lan và Romania. Hy vọng là kích hoạt cơ chế an ninh tập thể Điều 5 của NATO và kéo NATO và EU vào vũng lầy chiến tranh.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không chỉ Điều 5 của NATO không được kích hoạt, mà ngay cả việc viện dẫn Điều 4 (cơ chế thảo luận tập thể về các mối đe dọa an ninh bất ngờ), cũng trở thành điều cấm kỵ đối với Mỹ và Châu Âu.
Trước đó, các cường quốc EU như Anh, Pháp và Đức cũng đã đe dọa thành lập một "lực lượng gìn giữ hòa bình Châu Âu" để triển khai tới Ukraine, nhưng điều này nhanh chóng bị chứng minh là "đòn võ mồm" đối với Nga; khi Mỹ, đầu tàu của khối “làm ngơ”.
Không có sự tham gia của Mỹ, cuối cùng, không một quốc gia NATO nào trong số này sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến. Hơn nữa, họ đang phải đối mặt với Nga, cường quốc quân sự lớn thứ hai thế giới, và cơ hội chiến thắng của họ hầu như không tồn tại.
Một bản tin từ truyền thông Nga (RT) đã tiết lộ "những lo ngại" trong nội bộ các nước NATO. Bản tin cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh BBC, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Vũ trụ Anh, tướng Paul Tedman, đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về việc Nga liên tục can thiệp và theo dõi các vệ tinh quân sự của Anh.
Hiện tại, Anh chỉ có sáu vệ tinh quân sự trên quỹ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên lạc và giám sát. Tướng Tedman tuyên bố: "Chúng tôi nhận thấy Nga thường xuyên can thiệp vào các vệ tinh của chúng tôi". Mặc dù được trang bị công nghệ chống nhiễu, nhưng các vệ tinh của Anh vẫn tiếp tục bị Nga can thiệp "gần như hàng tuần", khiến chúng không thể hoạt động bình thường.
Ngoài ra, Tướng Tedman còn cho biết thêm, Nga không chỉ gây nhiễu mà còn theo dõi, sử dụng các vệ tinh có gắn thiết bị để “nhìn thấy” vệ tinh Anh, thu thập thông tin từ chúng. Việc toàn bộ 6 vệ tinh trinh sát quân sự của Anh bị gây nhiễu thường xuyên, đồng nghĩa với việc năng lực do thám không gian của quân đội Anh gần như bị tê liệt.
Theo tướng Tedman, các hoạt động gây nhiễu đã gia tăng liên tục và có tính chủ đích hơn, kể từ sau khi Nga mở “Chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hoạt động gây nhiễu không chỉ từ vệ tinh mà còn từ hệ thống mặt đất.
Những vệ tinh của Anh được trang bị công nghệ chống nhiễu (counter-jamming) nhưng việc bị gây nhiễu “thường xuyên hàng tuần”, đủ để Anh lo ngại. Một số người đặt câu hỏi: Tại sao Anh không đáp trả, gây nhiễu ngược lại vệ tinh của Nga? Nhưng thực tế, điều này “nói thì dễ, làm thì khó”, bởi trình độ kỹ thuật gây nhiễu không phải có thể quốc gia nào cũng có năng lực.
Để đối phó, Anh đang đầu tư để phát triển các cảm biến chống tia laser, vì có nguy cơ đối phương sử dụng ánh sáng mạnh hay tia laser để làm mù hoặc làm sai lệch tín hiệu vệ tinh. Anh cũng xem xét nâng cao khả năng phòng thủ trên không gian, để bảo vệ hệ thống quan trọng như liên lạc, dẫn đường, chỉ huy; vốn phụ thuộc lớn vào vệ tinh.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, bởi các cường quốc hàng không vũ trụ như Nga, Trung Quốc và Mỹ đều sở hữu hàng trăm vệ tinh trinh sát trên quỹ đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc "bịt mắt" các vệ tinh trinh sát quân sự của Anh là một sự phô trương sức mạnh không gian của Nga, đóng vai trò như một bài học cho các thành viên NATO. (nguồn ảnh Sina, Al Jazeera, Wikipedia).
Tiến Minh
Sina
#vệ tinh của anh #nước Anh #NATO #nga gây nhiễu vệ tinh Anh #xung đột nga-ukrane #vệ tinh quân sự của Anh

