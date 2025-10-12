Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đòn hồi mã thương của quân đội Nga ở phía bắc thành phố Pokrovsk

Quân sự

Đòn hồi mã thương của quân đội Nga ở phía bắc thành phố Pokrovsk

Quân đội Nga đã “chuyển nguy thành an” ở “mấu lồi” Dobropolye, đồng thời tấn công mạnh vào khu vực hai thành phố Pokrovsk và Kupyansk.

Tiến Minh
Sau chiến dịch vào khu vực Kursk của Nga, quân đội Ukraine (AFU), bị thiệt hại nặng nề, buộc phải chuyển từ tấn công đa mặt trận sang phòng thủ toàn diện. Bắc Donetsk và nam Kharkiv, hiện là những khu vực phòng thủ then chốt của AFU.
Sau chiến dịch vào khu vực Kursk của Nga, quân đội Ukraine (AFU), bị thiệt hại nặng nề, buộc phải chuyển từ tấn công đa mặt trận sang phòng thủ toàn diện. Bắc Donetsk và nam Kharkiv, hiện là những khu vực phòng thủ then chốt của AFU.
Tại bắc Donetsk, thành phố Pokrovsk, “mấu lồi” Dobropolye và Kostiantynivka, AFU không chỉ triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ, mà còn cả toàn bộ lực lượng dự bị. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine, bao gồm cả Quân đoàn Azov số 1, cuối cùng đã thất bại trong việc giành lại “mấu lồi” Dobropolye.
Tại bắc Donetsk, thành phố Pokrovsk, “mấu lồi” Dobropolye và Kostiantynivka, AFU không chỉ triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ, mà còn cả toàn bộ lực lượng dự bị. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine, bao gồm cả Quân đoàn Azov số 1, cuối cùng đã thất bại trong việc giành lại “mấu lồi” Dobropolye.
Bắt đầu từ ngày 5/10, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục mở rộng “mấu lồi” Dobropolye. Với tuyến đường tiếp tế đến Kucheriv Yar được mở, quân Nga tái chiếm hoàn toàn làng Nykanorivka, củng cố phần chân của “mấu lồi” và cố gắng giành lại quyền kiểm soát trục đường T-0514.
Bắt đầu từ ngày 5/10, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục mở rộng “mấu lồi” Dobropolye. Với tuyến đường tiếp tế đến Kucheriv Yar được mở, quân Nga tái chiếm hoàn toàn làng Nykanorivka, củng cố phần chân của “mấu lồi” và cố gắng giành lại quyền kiểm soát trục đường T-0514.
Các bản đồ chiến trường mới nhất, cho thấy quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng Novoekonomichne, được coi là vùng ngoại ô phía đông của thành phố Pokrovsk. RFAF sẽ sử dụng nơi này làm đầu cầu, cho các cuộc tấn công toàn diện vào Myrnohrad.
Các bản đồ chiến trường mới nhất, cho thấy quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng Novoekonomichne, được coi là vùng ngoại ô phía đông của thành phố Pokrovsk. RFAF sẽ sử dụng nơi này làm đầu cầu, cho các cuộc tấn công toàn diện vào Myrnohrad.
Cuộc tấn công theo hướng Myrnohrad, đã buộc chỉ huy AFU phải phân tán lực lượng dự bị của họ, tạo cơ hội cho cuộc tấn công trên bộ của Nga vào Pokrovsk. Cùng với sự hoảng loạn do thất bại ở Dobropolye, quân Ukraine tại thành phố Pokrovsk liên tiếp phải lùi sâu về phía sau tuyến đường sắt, hình thành mặt trận “không phân tuyến” trong thành phố.
Cuộc tấn công theo hướng Myrnohrad, đã buộc chỉ huy AFU phải phân tán lực lượng dự bị của họ, tạo cơ hội cho cuộc tấn công trên bộ của Nga vào Pokrovsk. Cùng với sự hoảng loạn do thất bại ở Dobropolye, quân Ukraine tại thành phố Pokrovsk liên tiếp phải lùi sâu về phía sau tuyến đường sắt, hình thành mặt trận “không phân tuyến” trong thành phố.
Trang Military Review của Nga cho biết, tình hình tại “mấu lồi” Dobropillya tiếp tục xấu đi đối với AFU. Sau khi chiếm được Ivanivka ở sườn phía tây của khu “mấu lồi”, quân Nga đã tiến về phía bắc, mục tiêu là làng Zolotoy Kolodez, nơi mà quân Nga họ buộc phải rút lui trong một cuộc phản công gần đây của AFU.
Trang Military Review của Nga cho biết, tình hình tại “mấu lồi” Dobropillya tiếp tục xấu đi đối với AFU. Sau khi chiếm được Ivanivka ở sườn phía tây của khu “mấu lồi”, quân Nga đã tiến về phía bắc, mục tiêu là làng Zolotoy Kolodez, nơi mà quân Nga họ buộc phải rút lui trong một cuộc phản công gần đây của AFU.
Vào tối ngày 8/10, kênh RVvoenkory đưa tin rằng, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã chiếm được làng Ivanivka và tiến gần làng Zatyshok, sau đó tiến vào làng Zolotoy Kolodez, chiếm giữ vùng ngoại ô phía nam và một phần trung tâm ngôi làng.
Vào tối ngày 8/10, kênh RVvoenkory đưa tin rằng, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã chiếm được làng Ivanivka và tiến gần làng Zatyshok, sau đó tiến vào làng Zolotoy Kolodez, chiếm giữ vùng ngoại ô phía nam và một phần trung tâm ngôi làng.
Kênh "Whisper of the Front" đưa tin: “Giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra ở Zolotoy Kolodez, khi quân Ukraine cố gắng đẩy lùi quân Nga ra khỏi làng, nhưng không thành công; RFAF sử dụng cả pháo nhiệt áp và bom lượn UMPK chi viện cho bộ binh chiến đấu, khiến quân Ukraine phản công bị thiệt hại nặng”.
Kênh "Whisper of the Front" đưa tin: “Giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra ở Zolotoy Kolodez, khi quân Ukraine cố gắng đẩy lùi quân Nga ra khỏi làng, nhưng không thành công; RFAF sử dụng cả pháo nhiệt áp và bom lượn UMPK chi viện cho bộ binh chiến đấu, khiến quân Ukraine phản công bị thiệt hại nặng”.
Điều đáng chú ý là đây là lần thứ hai RFAF chiếm Zolotoy Kolodez; lần đầu tiên là gần hai tháng trước, nhưng tướng Syrsky, đã nhanh chóng tập hợp lực lượng dự bị từ khắp mặt trận, đẩy quân Nga ra khỏi làng trong chiến dịch phản công.
Điều đáng chú ý là đây là lần thứ hai RFAF chiếm Zolotoy Kolodez; lần đầu tiên là gần hai tháng trước, nhưng tướng Syrsky, đã nhanh chóng tập hợp lực lượng dự bị từ khắp mặt trận, đẩy quân Nga ra khỏi làng trong chiến dịch phản công.
RFAF khi đó mới chiếm được Zolotoy Kolodez, nên chưa thể tổ chức phòng ngự vững chắc; dưới sức ép tiến công của quân Ukraine, họ nhanh chóng rút lui, nhường khu vực để hỏa lực pháo binh và không quân Nga biến thành “vùng tiêu diệt”. Khi lực lượng phản công của AFU suy yếu và “hụt hơi”, lúc này bộ binh Nga mới tiếp tục phản công.
RFAF khi đó mới chiếm được Zolotoy Kolodez, nên chưa thể tổ chức phòng ngự vững chắc; dưới sức ép tiến công của quân Ukraine, họ nhanh chóng rút lui, nhường khu vực để hỏa lực pháo binh và không quân Nga biến thành “vùng tiêu diệt”. Khi lực lượng phản công của AFU suy yếu và “hụt hơi”, lúc này bộ binh Nga mới tiếp tục phản công.
Tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở phía nam Pokrovsk, nơi lực lượng dự bị thuộc Cụm quân Dnipro của AFU, do Tướng Drapatoy chỉ huy đã phản công quyết liệt, buộc quân Nga phải rút khỏi các vị trí đã chiếm được ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên hai tháng sau, quân Nga lại tái chiếm, còn quân Ukraine bị thiệt hại nặng nề.
Tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở phía nam Pokrovsk, nơi lực lượng dự bị thuộc Cụm quân Dnipro của AFU, do Tướng Drapatoy chỉ huy đã phản công quyết liệt, buộc quân Nga phải rút khỏi các vị trí đã chiếm được ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên hai tháng sau, quân Nga lại tái chiếm, còn quân Ukraine bị thiệt hại nặng nề.
Kênh RFAF cho biết, ở khu vực Pokrovsk, đến tối ngày 6/10, lực lượng bộ binh Nga, được hỗ trợ bởi hỏa lực trên không và trên bộ, đã chiếm được toàn bộ các khu vực cao tầng của thành phố. Từ những cao điểm này, nhìn về phía bắc, các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía bắc khu nhà ở của thợ mỏ hiện rõ mồn một. Binh lính Ukraine đăng trên mạng xã hội rằng, lính đánh thuê nước ngoài và Tiểu đoàn Azov đã rút lui về ngoại ô phía tây Pokrovsk.
Kênh RFAF cho biết, ở khu vực Pokrovsk, đến tối ngày 6/10, lực lượng bộ binh Nga, được hỗ trợ bởi hỏa lực trên không và trên bộ, đã chiếm được toàn bộ các khu vực cao tầng của thành phố. Từ những cao điểm này, nhìn về phía bắc, các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía bắc khu nhà ở của thợ mỏ hiện rõ mồn một. Binh lính Ukraine đăng trên mạng xã hội rằng, lính đánh thuê nước ngoài và Tiểu đoàn Azov đã rút lui về ngoại ô phía tây Pokrovsk.
Nếu quân Nga tận dụng thời cơ khi Pokrovsk đang là “thỏi nam châm” hút quân Ukraine vào đó, để tiến nhanh hơn ở Nam Donetsk, họ sẽ tiếp tục tiến về phía tây đến tỉnh Dnepropetrovsk để "củng cố phòng thủ". Theo lời lẽ thường thấy của chỉ huy AFU, thành phố Pokrovsk sắp “không còn quan trọng nữa”!
Nếu quân Nga tận dụng thời cơ khi Pokrovsk đang là “thỏi nam châm” hút quân Ukraine vào đó, để tiến nhanh hơn ở Nam Donetsk, họ sẽ tiếp tục tiến về phía tây đến tỉnh Dnepropetrovsk để "củng cố phòng thủ". Theo lời lẽ thường thấy của chỉ huy AFU, thành phố Pokrovsk sắp “không còn quan trọng nữa”!
Cái gọi là "không còn quan trọng", thực ra có nghĩa là "gần như không thể duy trì được". Báo cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, không chỉ Pokrovsk “không còn quan trọng nữa”, mà Kupyansk cũng vậy! Báo cáo chiến sự mới nhất của Nga ngày 7/10, cho biết các thông tin từ mặt trận Kupyansk, cho biết RFAF đã hoàn tất việc bao vây trung tâm thành phố.
Cái gọi là "không còn quan trọng", thực ra có nghĩa là "gần như không thể duy trì được". Báo cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, không chỉ Pokrovsk “không còn quan trọng nữa”, mà Kupyansk cũng vậy! Báo cáo chiến sự mới nhất của Nga ngày 7/10, cho biết các thông tin từ mặt trận Kupyansk, cho biết RFAF đã hoàn tất việc bao vây trung tâm thành phố.
Hiện quân Ukraine còn lại ở trong thành phố Kupyansk, đã hầu như rút vào “chiến tranh du kích”; giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các vùng ngoại ô dẫn đến Kupyansk-Uzlovaya. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng, họ đã kiểm soát 5.667 trong số 8.667 tòa nhà ở Kupyansk, tương đương hai phần ba diện tích thành phố.
Hiện quân Ukraine còn lại ở trong thành phố Kupyansk, đã hầu như rút vào “chiến tranh du kích”; giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các vùng ngoại ô dẫn đến Kupyansk-Uzlovaya. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng, họ đã kiểm soát 5.667 trong số 8.667 tòa nhà ở Kupyansk, tương đương hai phần ba diện tích thành phố.
Ngoài ra, kênh Military Summary cho biết, RFAF đã bao vây một lực lượng lớn của AFU tại Kupyansk. Ba lữ đoàn thuộc Quân đoàn 10 của Ukraine, chịu trách nhiệm phòng thủ Kupyansk, đang bị mắc kẹt ở phía đông sông Oskil.
Ngoài ra, kênh Military Summary cho biết, RFAF đã bao vây một lực lượng lớn của AFU tại Kupyansk. Ba lữ đoàn thuộc Quân đoàn 10 của Ukraine, chịu trách nhiệm phòng thủ Kupyansk, đang bị mắc kẹt ở phía đông sông Oskil.
Hiện RFAF “đang dụ” Lữ đoàn 143 và 144 của Ukraine ở phía đông thành phố đến giải cứu, nếu chiến thuật này thành công, sẽ giúp họ tiêu diệt ít nhất năm lữ đoàn Ukraine và tiến thẳng đến ngoại ô Kharkov. Xét theo tình hình hiện tại, chỉ huy AFU cũng sẽ sớm tuyên bố rằng "Kupyansk không còn quan trọng nữa". (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Hiện RFAF “đang dụ” Lữ đoàn 143 và 144 của Ukraine ở phía đông thành phố đến giải cứu, nếu chiến thuật này thành công, sẽ giúp họ tiêu diệt ít nhất năm lữ đoàn Ukraine và tiến thẳng đến ngoại ô Kharkov. Xét theo tình hình hiện tại, chỉ huy AFU cũng sẽ sớm tuyên bố rằng "Kupyansk không còn quan trọng nữa". (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_1300649185_4d8654e10200164ag.html?from=mil
#Kupyansk #Pokrovsk #Ukraine phản công #Nga phá vòng vây #Dobropolye #mỏm đá Dobropolye

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT