Tiếp nhận 38 công dân Việt Nam, phát hiện 2 kẻ có lệnh truy nã

Cơ quan Công an bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Sang ở Nghệ An trong chuyên án “Mua bán người”.

Ngày 4/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Phước Thành đã phối hợp bắt giữ một nghi phạm đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Theo đó, ngày 03/8, Công an xã Phước Thành nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An về việc truy bắt Lý Văn Sang (SN 1998, trú tại bản Hồng Điện, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) là nghi phạm chính trong đường dây mua bán người liên tỉnh.