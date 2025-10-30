Nhặt được điện thoại, học sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Nhặt được chiếc điện thoại trên đường, 2 học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) liền mang đến trụ sở Công an xã nhờ tìm người trả lại.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với 2 em học sinh trả lại chiếc điện thoại cho người dân đánh rơi.

Trước đó, ngày 28/10, trên đường đi học về, em Nguyễn Đặng Gia Bảo (SN 2008) và Lê Duy Khánh (SN 2008, đều trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hương Phố, là học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hàm Nghi, Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 14.

Chị Nguyễn Như Quỳnh nhận lại chiếc điện thoại.

Ngay sau đó, Bảo và Khánh đến trụ sở Công an xã Hương Phố trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Chiều cùng ngày, Công an xã Hương Phố đã tiến hành xác minh và trả lại chiếc điện thoại cho chị Nguyễn Như Quỳnh (SN 2001, trú thôn Trung Hải, xã Hương Phố).

Nhận lại được tài sản, chị Quỳnh bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến 2 học sinh và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.