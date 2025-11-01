Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hoàn trả tiền học phí 2 năm cho sinh viên

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hoàn trả lại cho sinh viên tiền học phí 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023.

Theo Hương Chi/Tiền Phong

Ngày 1/11, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, đã thông báo cho sinh viên về việc hoàn trả tiền học phí hệ đào tạo trình độ đại học trong 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. Với hơn 22.000 sinh viên, đây là trường đại học công lập lớn nhất cả về quy mô và số lượng tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Về hình thức chi trả, nhà trường cho biết, đối với sinh viên đang học, số học phí hoàn trả được phân bổ trừ vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học, tạm dừng, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản và tên ngân hàng giao dịch của sinh viên.

Để nhận tiền hoàn trả, sinh viên cung cấp thông tin về trường gồm: Căn cước công dân, tên ngân hàng, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên đang còn sử dụng, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác). Nhà trường cũng lưu ý, thời hạn cung cấp thông tin đến hết ngày 30/11/2025, quá thời hạn trên sinh viên không cập nhật thông tin theo đúng quy định như đã hướng dẫn hoặc sai thông tin sẽ không được hoàn trả và số tiền trên sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhà trường tổng hợp kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng và chi trả cho sinh viên trước ngày 15/12/2025.

Trường Đại học Thủ Dầu Một
Trường Đại học Thủ Dầu Một

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận sau khi thực hiện đợt kiểm toán tại trường này giai đoạn từ năm 2015 đến 2021. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước xác định, Trường đại học Thủ Dầu Một thu không đúng quy định với số tiền hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Sau khi Kiểm toán Nhà nước công bố, Trường đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành chuyển toàn bộ số tiền trên nộp vào ngân sách.

Giải thích thêm về lý do vì sao số tiền thu học phí trước đó nay lại hoàn trả, lãnh đạo nhà trường cho biết, do số tiền thu của sinh viên lúc bấy giờ trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp. Giai đoạn chuyển giao từ đơn vị Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sang tự chủ tài chính nên xảy ra chênh lệch. Khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách và nay thực hiện hoàn trả cho sinh viên.

Trước đó trong đợt đầu, nhà trường hoàn thành các thủ tục và xác định danh sách của hơn 10.000 sinh viên, đã chuyển tiền vào tài khoản cho sinh viên với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, việc hoàn trả học phí cho sinh viên mất nhiều thời gian vì phải rà soát, đối chiếu danh sách, số tài khoản của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường cần thời gian để thực hiện các thủ tục, quy trình hoàn tiền theo đúng quy định của Nhà nước.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/mot-truong-dai-hoc-cong-lap-o-tphcm-hoan-tra-tien-hoc-phi-2-nam-cho-sinh-vien-post1792417.tpo
#TPHCM #Trường Đại học Thủ Dầu Một #hoàn trả học phí #năm học #kiểm toán #tự chủ tài chính

Bài liên quan

Xã hội

14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí

Nghị định 238 Chính phủ vừa ban hành nêu rõ 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí.

Chính phủ ban hành Nghị định số 238 ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

87777.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.