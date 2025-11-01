Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hoàn trả tiền học phí 2 năm cho sinh viên

Ngày 1/11, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, đã thông báo cho sinh viên về việc hoàn trả tiền học phí hệ đào tạo trình độ đại học trong 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. Với hơn 22.000 sinh viên, đây là trường đại học công lập lớn nhất cả về quy mô và số lượng tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Về hình thức chi trả, nhà trường cho biết, đối với sinh viên đang học, số học phí hoàn trả được phân bổ trừ vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học, tạm dừng, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản và tên ngân hàng giao dịch của sinh viên.

Để nhận tiền hoàn trả, sinh viên cung cấp thông tin về trường gồm: Căn cước công dân, tên ngân hàng, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên đang còn sử dụng, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác). Nhà trường cũng lưu ý, thời hạn cung cấp thông tin đến hết ngày 30/11/2025, quá thời hạn trên sinh viên không cập nhật thông tin theo đúng quy định như đã hướng dẫn hoặc sai thông tin sẽ không được hoàn trả và số tiền trên sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhà trường tổng hợp kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng và chi trả cho sinh viên trước ngày 15/12/2025.

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận sau khi thực hiện đợt kiểm toán tại trường này giai đoạn từ năm 2015 đến 2021. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước xác định, Trường đại học Thủ Dầu Một thu không đúng quy định với số tiền hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Sau khi Kiểm toán Nhà nước công bố, Trường đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành chuyển toàn bộ số tiền trên nộp vào ngân sách.

Giải thích thêm về lý do vì sao số tiền thu học phí trước đó nay lại hoàn trả, lãnh đạo nhà trường cho biết, do số tiền thu của sinh viên lúc bấy giờ trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp. Giai đoạn chuyển giao từ đơn vị Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sang tự chủ tài chính nên xảy ra chênh lệch. Khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách và nay thực hiện hoàn trả cho sinh viên.

Trước đó trong đợt đầu, nhà trường hoàn thành các thủ tục và xác định danh sách của hơn 10.000 sinh viên, đã chuyển tiền vào tài khoản cho sinh viên với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, việc hoàn trả học phí cho sinh viên mất nhiều thời gian vì phải rà soát, đối chiếu danh sách, số tài khoản của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường cần thời gian để thực hiện các thủ tục, quy trình hoàn tiền theo đúng quy định của Nhà nước.