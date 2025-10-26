Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhặt được điện thoại, nữ sinh đem đến công an nhờ trả lại

Một học sinh lớp 12 vô tình nhặt được điện thoại trên đường liền mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm người trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có nữ sinh nhặt được điện thoại iPhone 11 đã nhanh chóng tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, tối 25/10, trên đường đi học về, em Hồ Thị Diệu (SN 2008, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Hương Khê) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 11 màu xám.

Ngay sau đó, em Diệu đã đến Công an xã Hương Khê trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

image.jpg
Em Hồ Thị Diệu trả lại điện thoại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê đã xác định được chủ nhân chiếc điện thoại này là của anh Nguyễn Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Khê, em Diệu đã trao trả lại chiếc thoại nhặt được cho anh Tú.

Nhận lại tài sản, anh Tú bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến em Diệu và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Nhặt được #điện thoại #nữ sinh #công an #Hà Tĩnh #trả lại

Bài liên quan

Xã hội

Nhặt được tài sản, học sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Sau khi nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, em Nguyễn Trung Ý (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng em Nguyễn Trung Ý (học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn) trao trả hơn 7 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 22/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Trung Ý (học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Trường Sơn, xã Đức Minh) nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt 7,2 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được túi xách có nhiều tài sản, 2 nữ công nhân tìm người trả lại

Sau khi nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 31/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 31/7, trong quá trình làm việc, chị Trần Thị Vương và chị Nguyễn Thị Tâm Chung (nhân viên công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc túi da tại khu vực Quốc lộ 1A (xã Thạch Hà), bên trong chiếc túi có 9,5 triệu đồng, 01 điện thoại và một số giấy tờ tùy thân.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên trả lại hơn 650 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Phát hiện tài khoản của mình nhận được hơn 650 triệu đồng, anh Hồ Minh Khanh (Quảng Trị) đã trình báo Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại

Ngày 25/10, thông tin từ Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, tổ chức trả lại hơn 650 triệu đồng cho một đơn vị chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 21/10, anh Hồ Minh Khanh (SN 2006, trú tại thôn A Quan, xã Lìa) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của cá nhân nhận được hơn 650 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới