Nhặt được điện thoại, nữ sinh đem đến công an nhờ trả lại

Một học sinh lớp 12 vô tình nhặt được điện thoại trên đường liền mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm người trả lại.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có nữ sinh nhặt được điện thoại iPhone 11 đã nhanh chóng tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, tối 25/10, trên đường đi học về, em Hồ Thị Diệu (SN 2008, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Hương Khê) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 11 màu xám.

Ngay sau đó, em Diệu đã đến Công an xã Hương Khê trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Em Hồ Thị Diệu trả lại điện thoại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê đã xác định được chủ nhân chiếc điện thoại này là của anh Nguyễn Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Khê, em Diệu đã trao trả lại chiếc thoại nhặt được cho anh Tú.

Nhận lại tài sản, anh Tú bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến em Diệu và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

