Phó Tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo Ngân

Ngày 12/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, liên quan đến việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân.

Sau khi mở rộng điều tra, trong các ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero, và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

cats-6172.jpg
Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra các cam kết cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

Thực tế, Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là bị hại trong vụ án.

Bộ Công an đề nghị những người bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Bắt đối tượng chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch hồ sơ, chứng từ ở Sơn La

Trần Xuân Hội với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đã chỉ đạo 2 chuyên viên dưới quyền thực hiện các hành vi trái quy định, làm sai lệch hồ sơ, chứng từ..

Ngày 12/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hội (sinh năm 1969, trú tại Tổ 14 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

578793388-122214158210275654-364997369519336289-n.jpg
Cơ quan chức năng đọc các quyết định đối với Trần Xuân Hội.
Bắt giữ đối tượng đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Ngày 12/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đặng Thế Phiến đưa dẫn 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

capture-7277.png
Đối tượng Đặng Thế Phiến.

Trước đó, hồi 22h00 ngày 8/11/2025, tại Km 25+100 Quốc lộ 1A thuộc khối Yên Sơn, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh và Công an phường Đông Kinh đã bắt giữ đối tượng Đặng Thế Phiến, sinh năm 1988, HKTT tại Gia Lâm, Ninh Bình đang điều khiển xe ô tô màu đỏ nhãn hiệu Mitsubishi Xpander di chuyển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc

Qua xác minh, đây chính là đối tượng Sun Chenxin (SN 1969) đang bị Cơ quan hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về tội tổ chức chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngày 12/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Bộ Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

capture.png
Đối tượng truy nã người Trung Quốc.
