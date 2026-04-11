Phi hành đoàn Artemis II hạ cánh thành công, hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Vào 20h07 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chở 4 phi hành gia đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego và kết thúc sứ mệnh lịch sử kéo dài 10 ngày trong không gian. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên đưa con người đến khu vực gần Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Trước đó, từ 11h35 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 22h35 cùng ngày theo giờ Hà Nội), phi hành đoàn Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen thức dậy để chuẩn bị cho hành trình trở về Trái đất. Vào thời điểm đó, phi hành đoàn Artemis II đang ở cách Trái đất 98.695 km.

Trong những giờ tiếp theo, phi hành đoàn Artemis II thực hiện các việc bao gồm điều chỉnh, sắp xếp lại khoang chở người, kiểm tra danh sách các bước chuẩn bị trước khi tái nhập khí quyển, đảm bảo mọi thứ được cố định và sẵn sàng. Đồng thời, 4 phi hành gia mặc bộ đồ vũ trụ màu cam để bảo vệ cơ thể trong quá trình hạ cánh.

Phi hành đoàn Artemis II được lực lượng chức năng đưa ra ngoài sau khi tàu Orion đáp xuống vùng biển ngoài khơi San Diego. Ảnh: NASA.

Chuyến "hồi hương" của phi hành đoàn Artemis II diễn ra thuận lợi. Tàu Orion hạ cánh thành công xuống biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego. Đội cứu hộ của NASA đã có mặt tại địa điểm hạ cánh và tiếp cận khoang tàu để hỗ trợ các phi hành gia ra khỏi tàu Orion.

Khoảng một giờ sau khi đáp xuống biển, phi hành đoàn Artemis II được đưa ra khỏi tàu Orion và đưa đến tàu USS John P. Murtha bay trực thăng của Hải quân Mỹ. Họ sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi trở về bờ để lên máy bay đến Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.

Về tàu Orion, thợ lặn của hải quân và nhóm kỹ thuật viên sẽ đưa tàu vũ trụ đến Căn cứ Hải quân Mỹ San Diego, sau đó tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida. Tại đó, các kỹ thuật viên dự kiến kiểm tra kỹ lưỡng tàu Orion, thu thập dữ liệu của tàu vũ trụ, tháo dỡ thiết bị và tiến hành các kiểm tra bổ sung sau chuyến bay.

Việc tàu Orion và phi hành đoàn Artemis II trở về Trái đất an toàn chứng minh khả năng chịu nhiệt và áp lực cực lớn của tàu vũ trụ khi tái nhập từ quỹ đạo Mặt trăng. Thành công của sứ mệnh này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu dài hạn xây dựng sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt trăng, tiến tới các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai của Mỹ.