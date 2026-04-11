Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II hạ cánh thành công, hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Sau hành trình 10 ngày, tàu vũ trụ Orion chở phi hành đoàn Artemis II đã đáp xuống biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego lúc 7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội.

Tâm Anh (TH)

Vào 20h07 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chở 4 phi hành gia đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego và kết thúc sứ mệnh lịch sử kéo dài 10 ngày trong không gian. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên đưa con người đến khu vực gần Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Trước đó, từ 11h35 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 22h35 cùng ngày theo giờ Hà Nội), phi hành đoàn Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen thức dậy để chuẩn bị cho hành trình trở về Trái đất. Vào thời điểm đó, phi hành đoàn Artemis II đang ở cách Trái đất 98.695 km.

Trong những giờ tiếp theo, phi hành đoàn Artemis II thực hiện các việc bao gồm điều chỉnh, sắp xếp lại khoang chở người, kiểm tra danh sách các bước chuẩn bị trước khi tái nhập khí quyển, đảm bảo mọi thứ được cố định và sẵn sàng. Đồng thời, 4 phi hành gia mặc bộ đồ vũ trụ màu cam để bảo vệ cơ thể trong quá trình hạ cánh.

Phi hành đoàn Artemis II được lực lượng chức năng đưa ra ngoài sau khi tàu Orion đáp xuống vùng biển ngoài khơi San Diego. Ảnh: NASA.

Chuyến "hồi hương" của phi hành đoàn Artemis II diễn ra thuận lợi. Tàu Orion hạ cánh thành công xuống biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego. Đội cứu hộ của NASA đã có mặt tại địa điểm hạ cánh và tiếp cận khoang tàu để hỗ trợ các phi hành gia ra khỏi tàu Orion.

Khoảng một giờ sau khi đáp xuống biển, phi hành đoàn Artemis II được đưa ra khỏi tàu Orion và đưa đến tàu USS John P. Murtha bay trực thăng của Hải quân Mỹ. Họ sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi trở về bờ để lên máy bay đến Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.

Về tàu Orion, thợ lặn của hải quân và nhóm kỹ thuật viên sẽ đưa tàu vũ trụ đến Căn cứ Hải quân Mỹ San Diego, sau đó tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida. Tại đó, các kỹ thuật viên dự kiến kiểm tra kỹ lưỡng tàu Orion, thu thập dữ liệu của tàu vũ trụ, tháo dỡ thiết bị và tiến hành các kiểm tra bổ sung sau chuyến bay.

Việc tàu Orion và phi hành đoàn Artemis II trở về Trái đất an toàn chứng minh khả năng chịu nhiệt và áp lực cực lớn của tàu vũ trụ khi tái nhập từ quỹ đạo Mặt trăng. Thành công của sứ mệnh này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu dài hạn xây dựng sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt trăng, tiến tới các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai của Mỹ.

#phi hành đoàn Artemis II #sứ mệnh Artemis II #phi hành gia #tàu Orion #Mặt trăng #Trái đất

Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển, trở về Trái đất

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển với "quả cầu lửa". Theo dự kiến, họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi Nam California vào tối 10/4.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion đưa phi hành đoàn Artemis II rời bệ phóng tối 1/4 (5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), bay tới Mặt trăng. Sứ mệnh kéo dài 10 ngày này đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Sau khi trở thành những người bay xa Trái đất nhất trong lịch sử, phi hành đoàn Artemis II dự kiến tái nhập khí quyển, trở về Trái đất vào khoảng 20h tối 10/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), tức 7h07 sáng 11/4 (giờ Việt Nam). Họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, bang California.

Số hóa - Xe

Orion "trái tim" đưa con người trở lại Mặt Trăng

Tàu Orion của NASA đang chứng minh năng lực bay không gian sâu với Artemis II, mở ra kỷ nguyên mới cho hành trình chinh phục Mặt Trăng và xa hơn nữa.

Tàu vũ trụ Orion - trung tâm của sứ mệnh Artemis II - đang thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng không gian sâu của NASA.(Ảnh: NASA)
Được phát triển bởi NASA với nhà thầu chính Lockheed Martin cùng sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Orion là kết tinh của nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.(Ảnh: NASA)
Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II thiết lập kỷ lục mới

Theo NASA, phi hành đoàn Artemis II đã bay đến điểm xa nhất trong không gian so với Trái đất, phá vỡ kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

Vào sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam), phi hành đoàn Artemis II đã phá kỷ lục về khoảng cách với Trái đất được sứ mệnh Apollo 13 năm 1970 thiết lập và nắm giữ suốt 56 năm qua.

Theo NASA, tàu vũ trụ Orion đã đưa 4 phi hành gia: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đến điểm xa nhất trong hành trình lần này là 406.771 km cách Trái đất, xa hơn khoảng 6.626 km so với kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

Đọc nhiều nhất

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.