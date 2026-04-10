Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển, trở về Trái đất

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển với "quả cầu lửa". Theo dự kiến, họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi Nam California vào tối 10/4.

Tâm Anh (TH)

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion đưa phi hành đoàn Artemis II rời bệ phóng tối 1/4 (5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), bay tới Mặt trăng. Sứ mệnh kéo dài 10 ngày này đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Sau khi trở thành những người bay xa Trái đất nhất trong lịch sử, phi hành đoàn Artemis II dự kiến tái nhập khí quyển, trở về Trái đất vào khoảng 20h tối 10/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), tức 7h07 sáng 11/4 (giờ Việt Nam). Họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, bang California.

Trên hành trình trở về, tàu Orion sẽ di chuyển với tốc độ lên tới 38.365 km/giờ khi tiến vào khí quyển Trái đất. Đây là một giai đoạn rủi ro cao của sứ mệnh, nơi lớp chắn nhiệt của tàu Orion sẽ phải chịu thử thách với ma sát khí quyển cực lớn. Ở tốc độ này, ma sát và áp suất khí quyển sẽ đẩy nhiệt độ bề mặt bên ngoài tàu lên hơn 2.760 độ C.

phi-1.jpg
Phi hành đoàn Artemis II trên tàu vũ trụ Orion sắp trở về Trái đất. Ảnh: NASA.

“Tôi thực sự đã nghĩ về giai đoạn tái nhập từ ngày 3/4/2023, khi chúng tôi được giao nhiệm vụ này. Còn rất nhiều bức ảnh, rất nhiều câu chuyện, và trời ạ, tôi thậm chí còn chưa kịp xử lý hết những gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi vẫn còn 2 ngày nữa và việc "cưỡi" một quả cầu lửa xuyên qua khí quyển cũng là một trải nghiệm vô cùng sâu sắc”, phi công Victor Glover phát biểu trong cuộc họp báo trên quỹ đạo Mặt trăng ngày 8/4.

Sứ mệnh Artemis II được đánh giá là bước đi then chốt trong chương trình Artemis của NASA trị giá hàng tỷ đô la với mục tiêu đưa con người đổ bộ xuống Mặt trăng vào năm 2028 cũng như thiết lập sự hiện diện lâu dài của Mỹ trong thập kỷ tới, bao gồm xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng để phục vụ các sứ mệnh tới sao Hỏa trong tương lai.

Với việc phi hành đoàn thực hiện chuyến bay vòng qua Mặt trăng kéo dài khoảng 6 giờ trong sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày, NASA có được nhiều nguồn dữ liệu quan sát trực tiếp quý giá để triển khai những sứ mệnh tiếp theo, từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, tiến tới mục tiêu xa hơn là sao Hỏa.

Theo dự kiến, Artemis III vào năm 2027 sẽ đưa tàu Orion ghép nối trên quỹ đạo với các tàu đổ bộ Mặt trăng, gồm hệ thống của Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập và Starship của SpaceX do tỷ phú Elon Musk điều hành.

Tiếp đến, sứ mệnh Artemis IV dự kiến tiến hành năm 2028 sẽ hướng tới mục tiêu hạ cánh, nhiều khả năng tại khu vực cực Nam của Mặt trăng - nơi con người chưa từng đặt chân tới. Các dữ liệu thu được từ Artemis II được kỳ vọng sẽ hỗ trợ lựa chọn địa điểm phù hợp. Trong khi đó, Artemis V có thể mở rộng hạ tầng lâu dài trên Mặt trăng, bao gồm khả năng xây dựng căn cứ phục vụ nghiên cứu và khai thác.

Orion "trái tim" đưa con người trở lại Mặt Trăng

Tàu Orion của NASA đang chứng minh năng lực bay không gian sâu với Artemis II, mở ra kỷ nguyên mới cho hành trình chinh phục Mặt Trăng và xa hơn nữa.

ten-1.png
Tàu vũ trụ Orion - trung tâm của sứ mệnh Artemis II - đang thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng không gian sâu của NASA.(Ảnh: NASA)
ten-2.png
Được phát triển bởi NASA với nhà thầu chính Lockheed Martin cùng sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Orion là kết tinh của nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.(Ảnh: NASA)
Phi hành đoàn Artemis II thiết lập kỷ lục mới

Theo NASA, phi hành đoàn Artemis II đã bay đến điểm xa nhất trong không gian so với Trái đất, phá vỡ kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

Vào sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam), phi hành đoàn Artemis II đã phá kỷ lục về khoảng cách với Trái đất được sứ mệnh Apollo 13 năm 1970 thiết lập và nắm giữ suốt 56 năm qua.

Theo NASA, tàu vũ trụ Orion đã đưa 4 phi hành gia: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đến điểm xa nhất trong hành trình lần này là 406.771 km cách Trái đất, xa hơn khoảng 6.626 km so với kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

Giải mã công nghệ giúp tàu Orion truyền dữ liệu từ Mặt trăng về Trái đất

Trong sứ mệnh Artemis II, NASA lần đầu triển khai Hệ thống liên lạc quang học Orion Artemis II (O2O) để gửi dữ liệu về Trái đất với tốc độ 260 Mb/giây.

Phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Orion đang thực hiện sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4 giờ EDT) bay quanh Mặt trăng. Theo đó, 4 phi hành gia gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen sẽ trở thành những con người tiến xa nhất ra vũ trụ khi quỹ đạo của tàu Orion tiếp cận cả phần vùng tối của Mặt trăng.

Sứ mệnh Artemis II cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người bay quanh Mặt trăng và cũng là chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion.

