Orion "trái tim" đưa con người trở lại Mặt Trăng

Số hóa - Xe

Orion "trái tim" đưa con người trở lại Mặt Trăng

Tàu Orion của NASA đang chứng minh năng lực bay không gian sâu với Artemis II, mở ra kỷ nguyên mới cho hành trình chinh phục Mặt Trăng và xa hơn nữa.

Thiên Trang (TH)
Tàu vũ trụ Orion - trung tâm của sứ mệnh Artemis II - đang thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng không gian sâu của NASA.(Ảnh: NASA)
Tàu vũ trụ Orion - trung tâm của sứ mệnh Artemis II - đang thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng không gian sâu của NASA.(Ảnh: NASA)
Được phát triển bởi NASA với nhà thầu chính Lockheed Martin cùng sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Orion là kết tinh của nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.(Ảnh: NASA)
Được phát triển bởi NASA với nhà thầu chính Lockheed Martin cùng sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Orion là kết tinh của nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.(Ảnh: NASA)
Thiết kế của Orion cho phép tàu hoạt động trong môi trường khắc nghiệt ngoài từ trường Trái Đất, nơi bức xạ cao và nhiệt độ biến đổi cực đoan, đồng thời duy trì sự sống cho phi hành đoàn tối đa 21 ngày mà không cần ghép nối.(Ảnh: NASA)
Thiết kế của Orion cho phép tàu hoạt động trong môi trường khắc nghiệt ngoài từ trường Trái Đất, nơi bức xạ cao và nhiệt độ biến đổi cực đoan, đồng thời duy trì sự sống cho phi hành đoàn tối đa 21 ngày mà không cần ghép nối.(Ảnh: NASA)
Khoang tàu có sức chứa 4 phi hành gia, được tích hợp hệ thống điều khiển, liên lạc và hỗ trợ sự sống hiện đại, biến Orion trở thành phương tiện chủ lực trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng.(Ảnh: NASA)
Khoang tàu có sức chứa 4 phi hành gia, được tích hợp hệ thống điều khiển, liên lạc và hỗ trợ sự sống hiện đại, biến Orion trở thành phương tiện chủ lực trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng.(Ảnh: NASA)
Về cấu trúc, Orion gồm ba phần chính: hệ thống thoát hiểm khi phóng, mô-đun phi hành đoàn và mô-đun dịch vụ châu Âu (ESM), trong đó ESM cung cấp năng lượng, lực đẩy và các tài nguyên thiết yếu như oxy và nước.(Ảnh: NASA)
Về cấu trúc, Orion gồm ba phần chính: hệ thống thoát hiểm khi phóng, mô-đun phi hành đoàn và mô-đun dịch vụ châu Âu (ESM), trong đó ESM cung cấp năng lượng, lực đẩy và các tài nguyên thiết yếu như oxy và nước.(Ảnh: NASA)
Tàu được đặt trên tên lửa SLS - hệ thống phóng mạnh nhất từng được NASA chế tạo - giúp Orion đạt vận tốc cực cao để thoát khỏi lực hấp dẫn Trái Đất và tiến vào không gian sâu.(Nguồn: NASA - Đồ hoạ: Bích Hường)
Tàu được đặt trên tên lửa SLS - hệ thống phóng mạnh nhất từng được NASA chế tạo - giúp Orion đạt vận tốc cực cao để thoát khỏi lực hấp dẫn Trái Đất và tiến vào không gian sâu.(Nguồn: NASA - Đồ hoạ: Bích Hường)
Một trong những thách thức lớn nhất của Orion là quá trình tái nhập khí quyển với tốc độ gấp khoảng 30 lần tốc độ âm thanh, nơi tấm chắn nhiệt tiên tiến phải chịu nhiệt độ cực lớn để bảo vệ phi hành đoàn an toàn.(Ảnh: NASA)
Một trong những thách thức lớn nhất của Orion là quá trình tái nhập khí quyển với tốc độ gấp khoảng 30 lần tốc độ âm thanh, nơi tấm chắn nhiệt tiên tiến phải chịu nhiệt độ cực lớn để bảo vệ phi hành đoàn an toàn.(Ảnh: NASA)
Sau thành công của Artemis I không người lái, Artemis II đã đưa Orion từ nguyên mẫu thử nghiệm trở thành phương tiện hoạt động thực tế, đặt nền móng cho các sứ mệnh tương lai như Artemis III và hành trình chinh phục không gian sâu của nhân loại.(Ảnh: NASA)
Sau thành công của Artemis I không người lái, Artemis II đã đưa Orion từ nguyên mẫu thử nghiệm trở thành phương tiện hoạt động thực tế, đặt nền móng cho các sứ mệnh tương lai như Artemis III và hành trình chinh phục không gian sâu của nhân loại.(Ảnh: NASA)
Thiên Trang (TH)
