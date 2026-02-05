Phẫu thuật u vú, vú sa trễ gây khổ sở nhiều năm cho người phụ nữ 65 tuổi

Sau khoảng hai giờ phẫu thuật, mỗi bên tuyến vú được cắt giảm khoảng 600 gram mô tuyến đồng thời lấy trọn khối u vú phải để làm giải phẫu bệnh.

Trái ngược với tâm lý xu hướng nâng vòng 1, không ít phụ nữ phải sống chung nhiều năm với tình trạng tuyến vú phì đại, đặc biệt với phụ nữ lớn tuổi.

Tuyến vú quá lớn không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây ra nhiều khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là cảm giác nặng tức vùng ngực, đau mỏi vai gáy và hạn chế vận động.

Vừa qua, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8 đã tiếp nhận và điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân V. 65 tuổi với tình trạng tuyến vú phì đại đã kéo dài nhiều năm, gây cảm giác nặng, tức, đặc biệt là khó chịu khi vận động.

Khi đi khám, bệnh nhân được phát hiện thêm một khối u tại tuyến vú phải kích thước khoảng 1×1 cm.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán u tuyến vú phải kèm phì đại, sa trễ tuyến vú hai bên độ III.

Trên cơ sở chỉ định y khoa và mong muốn cải thiện chất lượng sống của người bệnh, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8 đã phối hợp cùng TS.BS Phạm Hồng Khoa – chuyên gia phẫu thuật tuyến vú, Bệnh viện K, thực hiện phẫu thuật cắt u vú phải kết hợp cắt giảm thể tích tuyến vú hai bên và treo sa trễ.

Trước mổ, khối u vú phải được định vị bằng kim dây dưới hướng dẫn siêu âm nhằm xác định chính xác vị trí tổn thương, đảm bảo lấy trọn u và tránh bỏ sót. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp áp dụng kỹ thuật bảo tồn phức hợp quầng – núm vú trên vạt nuôi cuống ngoài, vừa giúp giảm thể tích tuyến vú, vừa đảm bảo tưới máu và chức năng cho quầng - núm vú.

Sau khoảng hai giờ phẫu thuật, mỗi bên tuyến vú được cắt giảm khoảng 600 gram mô tuyến đồng thời lấy trọn khối u vú phải để làm giải phẫu bệnh. Phức hợp quầng - núm vú được bảo tồn và đưa về vị trí phù hợp, cân đối, tưới máu tốt trong và sau mổ.

Đến ngày thứ hai sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định, ít đau, lượng dịch dẫn lưu hai bên ít. Khi tình trạng hậu phẫu dần ổn định, người bệnh nhận thấy rõ những lợi ích của phẫu thuật: tuyến vú có thể tích phù hợp hơn, cải thiện rõ rệt cảm giác nặng nề và khó chịu khi vận động, sinh hoạt hằng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn

Trong lần thăm khám sau mổ, bệnh nhân T. chia sẻ: “Tôi tiếc vì đã chần chừ quá lâu, nếu mổ sớm hơn có lẽ tôi đã không phải chịu đựng nhiều năm như vậy”. Hiện tại, bệnh nhân bày tỏ sự hài lòng với kết quả điều trị, kiểm soát đau và chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8.