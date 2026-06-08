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Giới tính - Gia đình

Phẫu thuật thành công giữ tử cung cho sản phụ rau tiền đạo cài răng lược

Sản phụ mang thai lần thứ ba mắc rau tiền đạo cài răng lược đã được các bác sĩ bảo tồn tử cung thành công, mang lại an toàn cho mẹ và bé.

Thúy Nga

Sản phụ nhập viện trước đó 8 ngày vì rau tiền đạo ra máu. Sau thời gian được theo dõi, điều trị tại khoa Sản bệnh A4, bệnh nhân được chuyển đến khoa Sản tự nguyện D4 để chấm dứt thai kỳ ở tuần thứ 35 với chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm ra máu kèm rau cài răng lược trên nền tử cung có sẹo mổ đẻ cũ.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh sản khoa đặc biệt phức tạp, nguy cơ mất máu rất lớn trong phẫu thuật.

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Ê- kíp phẫu thuật cứu mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đoạn dưới tử cung xuất hiện rất nhiều mạch máu tăng sinh bất thường. Một phần tử cung dính vào thành bụng, trong khi bàng quang bị kéo treo cao khiến việc bóc tách gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tiếp cận an toàn buồng tử cung, ê-kíp đã lấy thành công một bé trai nặng 2.000g chào đời khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất xuất hiện ở giai đoạn xử trí bánh rau. Các bác sĩ ghi nhận bánh rau bám chặt vào đoạn dưới mặt trước tử cung và gây chảy máu nhiều.

Ê-kíp đã nhanh chóng thắt động mạch tử cung hai bên, sử dụng tối đa các biện pháp tăng co tử cung, đồng thời cắt lọc toàn bộ diện rau bám và khâu cầm máu tỉ mỉ từng vị trí tổn thương. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân chỉ phải truyền 2 đơn vị máu.

Đặc biệt, dù rau cài răng lược xuất hiện trên nền tử cung đã trải qua hai lần phẫu thuật trước đó, các bác sĩ vẫn bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ thay vì phải cắt bỏ như nhiều trường hợp tương tự.

Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

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Em bé chào đời bình an - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, rau tiền đạo kèm rau cài răng lược là hình thái lâm sàng nặng nhất của rau tiền đạo.

Ở những trường hợp này, hệ thống mạch máu tại đoạn dưới tử cung tăng sinh rất mạnh. Nhiều mạch máu có thể xâm lấn hoặc đâm xuyên vào bàng quang, làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiết niệu trong phẫu thuật.

Bệnh lý thường gặp ở những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai hoặc từng can thiệp vào tử cung. Khi đó, bánh rau có xu hướng bám bất thường vào sẹo mổ cũ và xâm lấn sâu vào lớp cơ tử cung.

Các chuyên gia cho biết thời điểm mổ chủ động lý tưởng nhất thường vào khoảng tuần thai thứ 36. Nếu kéo dài đến khi chuyển dạ hoặc xuất huyết mới tiến hành phẫu thuật, việc kiểm soát chảy máu sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và thai nhi.

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Các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, khi được chẩn đoán rau tiền đạo hoặc rau cài răng lược, người bệnh nên theo dõi và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa sản để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm cho mẹ và thai nhi.

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#Biến chứng sản khoa nguy hiểm #Rau tiền đạo cài răng lược #Phẫu thuật bảo tồn tử cung #Nguy cơ chảy máu nặng #Quản lý thai kỳ sớm

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