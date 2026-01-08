Mổ lấy thai thành công cho sản phụ có tiền sử thai ngoài tử cung đoạn kẽ

Những người phụ nữ từng điều trị thai ngoài tử cung – đặc biệt là tại đoạn kẽ cần được tư vấn kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ trong các thai kỳ tiếp theo.

Các bác sĩ khoa Sản bệnh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ có nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp, trong đó đáng chú ý là tiền sử mổ thai ngoài tử cung đoạn kẽ - một dạng ít gặp và dễ gây biến chứng trong thai kỳ.

Sản phụ có tiền sử phẫu thuật khá nhiều lần gồm sinh mổ cách đây 14 năm, mổ nội soi thai ngoài tử cung đoạn kẽ bên trái, đồng thời mang gen Thalassemia. Ở thai kỳ hiện tại, người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ và có u xơ tử cung, khiến quá trình theo dõi và chỉ định sinh nở cần được cân nhắc thận trọng.

Ngày 17/11/2025, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng khi thai ở 38 tuần 6 ngày. Tại khoa Sản bệnh, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết, theo dõi sát toàn trạng, tim thai, cơn co tử cung và đánh giá nguy cơ sản khoa.

Đến thời điểm thai 39 tuần 0 ngày, bác sĩ ghi nhận tình trạng thai ngôi ngang, kèm tiền sử vết mổ lấy thai cũ và đái tháo đường thai kỳ đã điều chỉnh bằng chế độ ăn. Nhận định đây là trường hợp nguy cơ, ê-kíp điều trị quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Ngày 18/11/2025, ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BS Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, ca mổ diễn ra thuận lợi. Em bé trai nặng 3 kg chào đời khoẻ mạnh, sản phụ hồi phục ổn định sau phẫu thuật.

Điểm đáng lưu ý trong ca bệnh là sản phụ từng mổ thai ngoài tử cung tại đoạn kẽ - vị trí nối giữa vòi tử cung và thân tử cung. Đây là dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Việc phẫu thuật ở vị trí này thường để lại sẹo trên cơ tử cung, tạo ra một điểm yếu có thể gây các biến chứng nghiêm trọng trong những lần mang thai sau như: nguy cơ vỡ tử cung, rau cài răng lược...

Do đó, những người phụ nữ từng điều trị thai ngoài tử cung – đặc biệt là tại đoạn kẽ cần được tư vấn kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ trong các thai kỳ tiếp theo.

Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Cảnh khuyến cáo: phụ nữ đã từng bị thai ngoài tử cung nên lưu giữ hồ sơ bệnh án và nắm thật rõ vị trí mang thai ngoài tử cung lần trước, thông báo cho bác sĩ ngay từ khi mang thai lại, đồng thời thăm khám sớm để xác định vị trí làm tổ của thai.

Việc hiểu rõ tiền sử phẫu thuật sẽ giúp bác sĩ đưa ra phương án theo dõi và xử trí an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ trong suốt thai kỳ và quá trình sinh nở.