Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ có tiền sử thai ngoài tử cung đoạn kẽ

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ có tiền sử thai ngoài tử cung đoạn kẽ, giảm nguy cơ biến chứng.

Thúy Nga

Những người phụ nữ từng điều trị thai ngoài tử cung – đặc biệt là tại đoạn kẽ cần được tư vấn kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ trong các thai kỳ tiếp theo.

Các bác sĩ khoa Sản bệnh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ có nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp, trong đó đáng chú ý là tiền sử mổ thai ngoài tử cung đoạn kẽ - một dạng ít gặp và dễ gây biến chứng trong thai kỳ.

Sản phụ có tiền sử phẫu thuật khá nhiều lần gồm sinh mổ cách đây 14 năm, mổ nội soi thai ngoài tử cung đoạn kẽ bên trái, đồng thời mang gen Thalassemia. Ở thai kỳ hiện tại, người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ và có u xơ tử cung, khiến quá trình theo dõi và chỉ định sinh nở cần được cân nhắc thận trọng.

doan-ke.png

Ngày 17/11/2025, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng khi thai ở 38 tuần 6 ngày. Tại khoa Sản bệnh, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết, theo dõi sát toàn trạng, tim thai, cơn co tử cung và đánh giá nguy cơ sản khoa.

Đến thời điểm thai 39 tuần 0 ngày, bác sĩ ghi nhận tình trạng thai ngôi ngang, kèm tiền sử vết mổ lấy thai cũ và đái tháo đường thai kỳ đã điều chỉnh bằng chế độ ăn. Nhận định đây là trường hợp nguy cơ, ê-kíp điều trị quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Ngày 18/11/2025, ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BS Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, ca mổ diễn ra thuận lợi. Em bé trai nặng 3 kg chào đời khoẻ mạnh, sản phụ hồi phục ổn định sau phẫu thuật.

Điểm đáng lưu ý trong ca bệnh là sản phụ từng mổ thai ngoài tử cung tại đoạn kẽ - vị trí nối giữa vòi tử cung và thân tử cung. Đây là dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Việc phẫu thuật ở vị trí này thường để lại sẹo trên cơ tử cung, tạo ra một điểm yếu có thể gây các biến chứng nghiêm trọng trong những lần mang thai sau như: nguy cơ vỡ tử cung, rau cài răng lược...

Do đó, những người phụ nữ từng điều trị thai ngoài tử cung – đặc biệt là tại đoạn kẽ cần được tư vấn kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ trong các thai kỳ tiếp theo.

doan-ke1.png
Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Cảnh khuyến cáo: phụ nữ đã từng bị thai ngoài tử cung nên lưu giữ hồ sơ bệnh án và nắm thật rõ vị trí mang thai ngoài tử cung lần trước, thông báo cho bác sĩ ngay từ khi mang thai lại, đồng thời thăm khám sớm để xác định vị trí làm tổ của thai.

Việc hiểu rõ tiền sử phẫu thuật sẽ giúp bác sĩ đưa ra phương án theo dõi và xử trí an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ trong suốt thai kỳ và quá trình sinh nở.

Ca mổ thành công một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong việc xử trí các trường hợp mang thai nguy cơ cao, góp phần đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

#Tiền sử thai ngoài tử cung tại đoạn kẽ #Phẫu thuật mổ lấy thai và biến chứng #Quản lý thai kỳ nguy cơ cao

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung máu tràn ổ bụng

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi có các dấu hiệu như trễ kinh, đau bụng bất thường, choáng váng cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Vào lúc 17h10 ngày 23/12, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân Đ. T. T. H (sinh năm 1998, trú xã Sơn Tịnh) được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng bụng chướng căng, lơ mơ, không có người nhà đi cùng, huyết áp tụt sâu 80/40 mmHg, mạch nhanh nhỏ, choáng, da niêm mạc nhợt nhạt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, siêu âm cấp cứu tại chỗ và nhanh chóng xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, xuất huyết ổ bụng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thai ngoài tử cung, điều trị cách gì cho an toàn?

Chị N.T.N được phẫu thuật nội soi thành công sau thai ngoài tử cung vỡ, phản ánh tầm quan trọng của xử lý nhanh trong cấp cứu sản khoa.

Cấp cứu và mổ ngay trong đêm vì thai vỡ

Sáng sớm ngày 9/12 tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho 1 ca thai ngoài tử cung vỡ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau đó.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ mang song thai trong và ngoài tử cung gặp nguy hiểm

Một sản phụ mang song thai được phát hiện một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng nguy kịch.

Ngày 29/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu trái, mệt mỏi, choáng váng.

Siêu âm cho thấy một túi thai trong buồng tử cung khoảng 5 tuần tuổi, đồng thời ổ bụng có nhiều dịch máu, nghi ngờ chửa ngoài tử cung trái vỡ. Nhận định đây là tình huống cấp cứu nguy hiểm, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới