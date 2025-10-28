Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát lộ vòi đá đầu sư tử dẫn rượu vang cổ xưa

Kho tri thức

Phát lộ vòi đá đầu sư tử dẫn rượu vang cổ xưa

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện vòi có hình dạng giống đầu sư tử tại một xưởng sản xuất rượu vang cổ đại.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Khi tiến hành khai quật tại Bathonea, thành phố cảng cổ kính nằm dọc theo Hồ Küçükçekmece của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Kocaeli bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích cổ kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Khi tiến hành khai quật tại Bathonea, thành phố cảng cổ kính nằm dọc theo Hồ Küçükçekmece của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Kocaeli bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích cổ kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Ấn tượng nhất, họ tìm thấy một vòi đá hình đầu sư tử được chạm khắc tinh xảo đã nhô lên từ lòng đất Bathonea. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Ấn tượng nhất, họ tìm thấy một vòi đá hình đầu sư tử được chạm khắc tinh xảo đã nhô lên từ lòng đất Bathonea. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Vòi đá này có niên đại thuộc thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Vòi đá này có niên đại thuộc thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Xung quanh chiếc vòi này, các chuyên gia còn tìm thấy bệ ép, bồn chứa, kho chứa, cùng các mảnh vỡ của bình và cốc thủy tinh có chứa cặn liên quan đến rượu vang. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Xung quanh chiếc vòi này, các chuyên gia còn tìm thấy bệ ép, bồn chứa, kho chứa, cùng các mảnh vỡ của bình và cốc thủy tinh có chứa cặn liên quan đến rượu vang. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Vậy nên, nhiều khả năng nơi này là một xưởng sản xuất rượu vang. Và tất nhiên, vòi đá hình đầu sư tử được chạm khắc tinh xảo này được dùng để dẫn rượu vang. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Vậy nên, nhiều khả năng nơi này là một xưởng sản xuất rượu vang. Và tất nhiên, vòi đá hình đầu sư tử được chạm khắc tinh xảo này được dùng để dẫn rượu vang. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Tác phẩm điêu khắc này từng dẫn chất lỏng qua hàm sư tử há hốc vào một bể lên men rượu. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Tác phẩm điêu khắc này từng dẫn chất lỏng qua hàm sư tử há hốc vào một bể lên men rượu. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Điều này cho thấy sự kết hợp kiến ​​trúc có chủ đích giữa thẩm mỹ và quy trình chế biến rượu vang khéo léo. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Điều này cho thấy sự kết hợp kiến ​​trúc có chủ đích giữa thẩm mỹ và quy trình chế biến rượu vang khéo léo. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Theo giám đốc cuộc khai quật, Giáo sư Şengül Aydıngün, công trình này được "xây dựng trang nhã" và nhấn mạnh cách cơ sở này kết hợp nghệ thuật thủ công với quy mô chế biến kiểu công nghiệp cổ xưa. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Theo giám đốc cuộc khai quật, Giáo sư Şengül Aydıngün, công trình này được "xây dựng trang nhã" và nhấn mạnh cách cơ sở này kết hợp nghệ thuật thủ công với quy mô chế biến kiểu công nghiệp cổ xưa. Ảnh: @Đại học Kocaeli.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
#Vòi #đá #sư tử #rượu vang #động vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT