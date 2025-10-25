Hà Nội

Đài tưởng niệm La Mã hiếm bất ngờ lộ diện ở Đức

Kho tri thức

Đài tưởng niệm La Mã hiếm bất ngờ lộ diện ở Đức

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một đài tưởng niệm thời La Mã trong quá trình xây dựng hồ chứa nước tại Đức. Đây là một phát hiện hiếm có.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong quá trình xây dựng một hồ chứa nước mưa mới ở Bavaria, Đức, các nhà khảo cổ đã phát hiện một tượng đài hình tròn hiếm có. Qua kiểm tra, họ tin rằng đó là một đài tưởng niệm những người đã chết có từ thời La Mã. Ảnh: Dr. Woidich GmbH.
Theo các chuyên gia, không có thi hài nào được tìm thấy tại khu vực đài tưởng niệm trên. Vì vậy, họ đi đến kết luận nơi chôn cất người quá cố ở một địa điểm khác. Ảnh: Dr. Woidich GmbH.
Khu vực tìm thấy đài tưởng niệm của người La Mã từng nằm gần một con đường quan trọng của đế chế La Mã, dẫn từ Nassenfels vào Thung lũng Altmühl. Mặc dù các gò chôn cất La Mã không phải là phát hiện hiếm gặp nhưng kích thước và cấu trúc đặc biệt của di tích mới khai quật được các chuyên gia đánh giá là độc đáo. Ảnh: Dr. Woidich GmbH.
Cụ thể, nền móng được tạo thành từ những tảng đá có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành vòng tròn có đường kính khoảng 11m. Ảnh: historyextra.
Thêm nữa, các chuyên gia cũng phát hiện một cấu trúc kéo dài khoảng 1,8m ra khỏi di tích ở phía nam của vòng tròn. Ảnh: WIKIART, Public Domain.
Các nhà khảo cổ không tìm thấy bất cứ bộ hài cốt nào cũng như đồ tùy táng tại đây. Vì vậy, họ nhận định nơi này được người xưa xây dựng như một đài tưởng niệm hoặc gò chôn cất tượng trưng cho một người đã qua đời ở nơi khác và thi thể của họ không được chôn cất tại đây. Ảnh: DALL-E.
Mathias Pfeil, Tổng Giám đốc Bảo tồn Di tích tại Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria, cho biết đài tưởng niệm trên còn là biểu tượng cho uy tín, địa vị xã hội của gia đình người quá cố. Ảnh: The Metropolitan Museum of Art.
Vào thời điểm đài tưởng niệm này được xây dựng, nơi đây thuộc tỉnh Raetia của La Mã. Raetia trải dài từ vùng đất ngày nay là Thụy Sĩ đến Liechtenstein, miền Bắc Italy, Áo và miền Nam nước Đức. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các nhà khảo cổ học đưa ra giả thuyết rằng việc người La Mã xây dựng các gò chôn cất ở Raetia từ thế kỷ thứ nhất có thể là một nỗ lực nhằm quay trở lại truyền thống của người Celt thời tiền La Mã. Ảnh: Pascal Radigue/CC BY 3.0.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
