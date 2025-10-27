Hà Nội

Tấm vàng độc lạ giấu bên dưới bức tượng Phật Thái Lan

Kho tri thức

Tấm vàng độc lạ giấu bên dưới bức tượng Phật Thái Lan

Các nhà khảo cổ học ở Thái Lan đã có một khám phá phi thường, khai quật được tấm vàng độc lạ ẩn giấu bên dưới bức tượng Phật nằm.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại một dự án bảo tồn nhằm giảm độ ẩm dưới lòng đất xung quanh tượng Phật bằng đá sa thạch - một trong những bức tượng Phật nằm cổ nhất và lớn nhất Thái Lan tại Chùa Wat Thammachak Sema Ram ở huyện Sung Noen, tỉnh Nakhon Ratchasima, trong khi chuẩn bị hệ thống thoát nước, các chuyên gia đến từ Cục Mỹ thuật Thái Lan tình cờ phát hiện một thùng gốm đựng đồ trang sức kim loại nằm ẩn cách bệ tượng khoảng 1,3 mét. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Bên trong thùng gốm này có 33 món đồ, bao gồm nhẫn vàng, khuyên tai bạc và đồ trang sức bằng đồng được tạo hình tinh xảo. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Chúng được cho là có niên đại từ thời Dvaravati (thế kỷ 6– thế kỷ 11 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Trong một khám phá khảo cổ mang tính đột phá, Cục Mỹ thuật Thái Lan còn phát hiện ra trong số này có một tấm vàng hình chữ nhật dài 8 cm và rộng 12,5 cm. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Tấm vàng này khắc họa hình ảnh Đức Phật ngồi trong tư thế Vitarka Mudra, hay còn gọi là thủ ấn thuyết giảng. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Hình ảnh cho thấy Đức Phật với vầng hào quang, dái tai thon dài, mái tóc búi cao, khoác trên mình chiếc áo cà sa buông xuống vai trái. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Có một lỗ tròn nhỏ gần một góc cho thấy, tấm vàng này có thể đã được treo hoặc buộc lại như một vật dụng nghi lễ. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Các chuyên gia tin rằng, những tác phẩm kim loại này được tạo ra bằng kỹ thuật dập nổi - dùng búa đập kim loại từ mặt sau để tạo thành những hình ảnh chi tiết. Phương pháp này đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn, phản ánh trình độ nghệ thuật điêu luyện và lòng sùng kính tâm linh của các nghệ nhân thời Dvaravati. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
