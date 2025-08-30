Hà Nội

Phát lộ kho báu gồm 600 đồng tiền thời Trung Cổ

Kho tri thức

Phát lộ kho báu gồm 600 đồng tiền thời Trung Cổ

Kho báu thời Trung Cổ gồm tiền bạc và đồng ducat vàng được tìm thấy ở Ba Lan giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt, thú vị.

Thiên Đăng
Khi tiến hành thăm dò khu rừng gần Bochnia, một thị trấn trên sông Raba ở miền nam Ba Lan, một nhóm người dò kim loại đã khai quật được kho báu cổ xưa kỳ lạ, độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Fischer.
Đó là một chiếc bình gốm gồm 600 đồng tiền thời Trung Cổ. Nhóm người dò kim loại ngay lập tức báo cáo sự việc tới văn phòng di sản khu vực ở Tarnów, nơi đã cử các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Fischer ở Bochnia đến để hỗ trợ công tác thăm dò, nghiên cứu phân tích khảo cổ chuyên sâu. Ảnh: @Bảo tàng Fischer.
Kết quả cho thấy, bên trong bình gốm chứa hàng trăm đồng bạc và những đồng ducat vàng quý hiếm có niên đại từ thế kỷ 15 Sau Công nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Fischer.
Số lượng cuối cùng được thống kê bao gồm 592 đồng denarii Jagiellonian bằng bạc, 26 đồng nửa groschen với hai kích cỡ và bốn đồng ducat vàng được đúc dưới thời trị vì của Vua Sigismund xứ Luxembourg (1387–1437). Ảnh: @Bảo tàng Fischer.
Các chuyên gia tin rằng, phát hiện này phản ánh tầm quan trọng của thị trấn Bochnia như một trung tâm thương mại vào cuối thời Trung Cổ. Nằm gần các mỏ muối của hoàng gia, thị trấn này thịnh vượng nhờ mạng lưới thương mại trải dài khắp Trung Âu. Kho báu này có thể là tiền tiết kiệm của một thương gia, hoặc một khoản dự trữ khẩn cấp được cất giấu trong thời kỳ bất ổn chính trị. Ảnh: @Bảo tàng Fischer.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo heritagedaily)
