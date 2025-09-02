Phát hiện vũ khí 80.000 năm hé lộ bí ẩn người Neanderthal cổ đại

Những mũi đá nhỏ được tìm thấy ở Uzbekistan có thể đầu mũi tên lâu đời nhất thế giới. Với niên đại khoảng 80.000 tuổi, chúng có thể do người Neanderthal tạo ra.