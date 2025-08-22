Hà Nội

Người Neanderthal biến mất bí ẩn, chuyên gia tìm thấy manh mối từ gene

Kho tri thức

Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.

Tâm Anh (theo LS)
Một loại protein giúp tổng hợp ADN ở người hiện đại khác với ở người Neanderthal và người Denisova - họ hàng tuyệt chủng gần nhất của chúng ta. Thêm nữa, các thí nghiệm mới trên chuột được biến đổi gene được các chuyên gia tiến hành nhằm hiểu rõ hơn về người hiện đại và những người họ hàng. Các nhà nghiên cứu đề xuất trong một nghiên cứu mới rằng khám phá về loại protein trên có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal và người Denisova tuyệt chủng. Ảnh: Allan Henderson (CC BY 2.0).
Một loại protein giúp tổng hợp ADN ở người hiện đại khác với ở người Neanderthal và người Denisova - họ hàng tuyệt chủng gần nhất của chúng ta. Thêm nữa, các thí nghiệm mới trên chuột được biến đổi gene được các chuyên gia tiến hành nhằm hiểu rõ hơn về người hiện đại và những người họ hàng. Các nhà nghiên cứu đề xuất trong một nghiên cứu mới rằng khám phá về loại protein trên có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal và người Denisova tuyệt chủng. Ảnh: Allan Henderson (CC BY 2.0).
"Vẫn còn quá sớm để áp dụng trực tiếp những phát hiện này cho con người vì mạch thần kinh của chuột rất khác biệt", tác giả chính của nghiên cứu, Xiangchun Ju, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa ở Nhật Bản, cho biết. Ảnh: Getty Images.
"Vẫn còn quá sớm để áp dụng trực tiếp những phát hiện này cho con người vì mạch thần kinh của chuột rất khác biệt", tác giả chính của nghiên cứu, Xiangchun Ju, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa ở Nhật Bản, cho biết. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, nghiên cứu này gợi ý rằng, biến thể được tìm thấy ở người hiện đại "có thể đã mang lại cho chúng ta một số lợi thế tiến hóa trong một số nhiệm vụ cụ thể so với người cổ đại", chẳng hạn như cạnh tranh giành tài nguyên khan hiếm. Ảnh: Neanderthal Museum.
Tuy nhiên, nghiên cứu này gợi ý rằng, biến thể được tìm thấy ở người hiện đại "có thể đã mang lại cho chúng ta một số lợi thế tiến hóa trong một số nhiệm vụ cụ thể so với người cổ đại", chẳng hạn như cạnh tranh giành tài nguyên khan hiếm. Ảnh: Neanderthal Museum.
Các nghiên cứu trước đây phát hiện người hiện đại đã tách khỏi họ hàng tiến hóa gần nhất của chúng ta, người Neanderthal và người Denisova, khoảng 600.000 năm trước. Hiện giới khoa học vẫn chưa rõ tại sao người hiện đại lại sống sót trong khi họ hàng gần nhất của chúng ta lại tuyệt chủng. Ảnh: Neanderthal Museum/H. Neumann.
Các nghiên cứu trước đây phát hiện người hiện đại đã tách khỏi họ hàng tiến hóa gần nhất của chúng ta, người Neanderthal và người Denisova, khoảng 600.000 năm trước. Hiện giới khoa học vẫn chưa rõ tại sao người hiện đại lại sống sót trong khi họ hàng gần nhất của chúng ta lại tuyệt chủng. Ảnh: Neanderthal Museum/H. Neumann.
Để tìm kiếm manh mối di truyền tiềm năng giúp giải đáp bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đã phân tích enzyme ADSL (adenylosuccinate lyase). Protein này giúp tổng hợp purine - một trong những khối xây dựng cơ bản của ADN và các phân tử quan trọng khác. Ảnh: Jaroslav A. Polák.
Để tìm kiếm manh mối di truyền tiềm năng giúp giải đáp bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đã phân tích enzyme ADSL (adenylosuccinate lyase). Protein này giúp tổng hợp purine - một trong những khối xây dựng cơ bản của ADN và các phân tử quan trọng khác. Ảnh: Jaroslav A. Polák.
"Có một số ít enzyme bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tiến hóa ở tổ tiên của người hiện đại. ADSL là một trong số đó", đồng tác giả nghiên cứu Svante Pääbo, người đoạt giải Nobel, trưởng bộ phận nghiên cứu bộ gene tiến hóa của con người tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa ở Nhật Bản, kiêm giám đốc Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck ở Leipzig, Đức, cho biết. Ảnh: GREGOIRE CIRADE / SCIENCE PHOTO LIBRARY.
"Có một số ít enzyme bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tiến hóa ở tổ tiên của người hiện đại. ADSL là một trong số đó", đồng tác giả nghiên cứu Svante Pääbo, người đoạt giải Nobel, trưởng bộ phận nghiên cứu bộ gene tiến hóa của con người tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa ở Nhật Bản, kiêm giám đốc Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck ở Leipzig, Đức, cho biết. Ảnh: GREGOIRE CIRADE / SCIENCE PHOTO LIBRARY.
ADSL được tạo thành từ một chuỗi 484 axit amin. Nó được tìm thấy ở hầu hết người hiện đại chỉ khác với phiên bản được tìm thấy ở người Neanderthal và người Denisova ở một axit amin. Đó là axit amin thứ 429 trong ADSL ở người hiện đại là valine nhưng lại là alanine ở họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
ADSL được tạo thành từ một chuỗi 484 axit amin. Nó được tìm thấy ở hầu hết người hiện đại chỉ khác với phiên bản được tìm thấy ở người Neanderthal và người Denisova ở một axit amin. Đó là axit amin thứ 429 trong ADSL ở người hiện đại là valine nhưng lại là alanine ở họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Các nhà khoa học lưu ý rằng, đột biến ADSL được phát hiện ở người hiện đại chứ không phải ở những họ hàng đã tuyệt chủng gần nhất của chúng ta. Do đó, đột biến này có thể xuất hiện sau khi chúng ta tách khỏi dòng dõi dẫn đến người Neanderthal và người Denisova. Ảnh: frantic00 via Shutterstock.com.
Các nhà khoa học lưu ý rằng, đột biến ADSL được phát hiện ở người hiện đại chứ không phải ở những họ hàng đã tuyệt chủng gần nhất của chúng ta. Do đó, đột biến này có thể xuất hiện sau khi chúng ta tách khỏi dòng dõi dẫn đến người Neanderthal và người Denisova. Ảnh: frantic00 via Shutterstock.com.
Những xét nghiệm thống kê phân tích ADN của người Neanderthal, người Denisova và người châu Phi hiện đại, châu Âu và Đông Á đã phát hiện ra các đột biến trong gene ASDL xuất hiện trong bộ gene của người hiện đại với tốc độ cao hơn so với các biến thể ngẫu nhiên theo thời gian, khiến những đột biến này có khả năng mang lại một số lợi thế tiến hóa. Ảnh: Allan Henderson/Flickr CC.
Những xét nghiệm thống kê phân tích ADN của người Neanderthal, người Denisova và người châu Phi hiện đại, châu Âu và Đông Á đã phát hiện ra các đột biến trong gene ASDL xuất hiện trong bộ gene của người hiện đại với tốc độ cao hơn so với các biến thể ngẫu nhiên theo thời gian, khiến những đột biến này có khả năng mang lại một số lợi thế tiến hóa. Ảnh: Allan Henderson/Flickr CC.
Trong tương lai, các chuyên gia sẽ tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm hiểu các cơ chế cụ thể liên quan đến những tác động của gene ASDL đến sự phát triển của loài người. Ảnh: Will Oliver/PA Images/Getty Images.
Trong tương lai, các chuyên gia sẽ tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm hiểu các cơ chế cụ thể liên quan đến những tác động của gene ASDL đến sự phát triển của loài người. Ảnh: Will Oliver/PA Images/Getty Images.
