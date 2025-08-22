Người Neanderthal biến mất bí ẩn, chuyên gia tìm thấy manh mối từ gene

Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.
Mẫu xe sedan hạng sang chạy điện Audi E5 Sportback được sản xuất mà không còn logo 4 vòng tròn nổi tiếng của hãng xe Đức, thay vào đó là dòng chữ đơn điệu Audi.
Cầy tai trắng (Arctogalidia trivirgata) là một loài thú nhỏ bé sống ở rừng nhiệt đới, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến giới nghiên cứu quan tâm.
Pixel Watch 4 mới nhất của Google là thiết bị đeo đầu tiên được trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 2 của Qualcomm để kết nối vệ tinh.
Những bức hình của nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky phần nào tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới.
Geoffrey Hinton, cha đẻ của AI, cho rằng xây dựng “bản năng làm mẹ” cho trí tuệ nhân tạo có thể giúp nó bảo vệ thay vì hủy diệt nhân loại.
Bugatti Bolide được thiết kế dành riêng cho đường đua. Tuy nhiên, hãng độ Lanzante ở Anh quốc lại có kế hoạch giúp nó có thể được cấp phép chạy trên phố.
Nissan vừa ra mắt bản nâng cấp của mẫu SUV X-Trail tại Nhật Bản. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu của phiên bản hiệu năng cao X-Trail NISMO.
Chỉ có 765 chiếc McLaren 765LT Spider được sản xuất trên toàn thế giới, và tại Việt Nam chỉ mới ghi nhận 1 xe xuất hiện và thuộc sở hữu của đại gia TP.HCM.
Trạm radar tiên tiến nhất ở Crimea bị phá hủy và chiến thuật quân đội Nga đang trở nên tinh quái hơn; việc tấn công các điểm then chốt sẽ trở thành chuẩn mực.
Dù được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, GPT-5 của OpenAI lại gây thất vọng lớn, đến mức công ty buộc phải khôi phục GPT-4o để xoa dịu người dùng.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.
Không chỉ làm đẹp không gian sống, cây cảnh phong thủy này còn cho quả ngọt mọng nước, mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc viên mãn cho gia chủ.
Những hành tinh Rogue, hay còn gọi là hành tinh du hành tự do, luôn gợi lên sự bí ẩn khi chúng lang thang trong không gian mà không có ngôi sao chủ.
Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại trước tên lửa hành trình Flamingo mới của Ukraine, với tầm bắn tới 3.000 km vũ khí nay hoàn toàn có thể vươn tới Moscow và vùng Siberia.
Đồng đô la Mỹ chắc chắn là một trong những loại tiền giấy tinh vi và độc đáo nhất trên thế giới.
Bước sang tháng 7 Âm lịch, năng lượng "Bạch Hổ tinh" được xem như yếu tố mang đến sự xáo trộn bất ngờ cho 4 con giáp dưới đây.
Boni và Bona - con gái của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều xinh xắn, đáng yêu.
Với thiết kế gọn nhẹ nhưng "ngầu" hết mức, mẫu xe máy điện Zoomer e: 2025 đem tới sự lựa chọn cho phương tiện di chuyển linh hoạt trên đường phố.
Nếu điện thoại Android bỗng hoạt động chậm, nóng bất thường, hao pin nhanh thì rất có thể bạn đã trở thành mục tiêu của phần mềm gián điệp.