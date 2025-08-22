Người Neanderthal biến mất bí ẩn, chuyên gia tìm thấy manh mối từ gene

Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.