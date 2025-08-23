Hà Nội

Xưởng chế tác công cụ Neanderthal 70.000 năm chứa bí mật khó tin

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật được một xưởng chế tác công cụ tiên tiến khoảng 70.000 tuổi của người Neanderthal ở Thung lũng sông Zwoleńka.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Trong cuộc khai quật tại Thung lũng sông Zwoleńka, các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục về hành vi tinh vi của người Neanderthal tại một xưởng chế tác công cụ có niên đại khoảng 70.000 năm tuổi. Ảnh: Faculty of Archaeology of the University of Warsaw/PAP.
Trong cuộc khai quật tại Thung lũng sông Zwoleńka, các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục về hành vi tinh vi của người Neanderthal tại một xưởng chế tác công cụ có niên đại khoảng 70.000 năm tuổi. Ảnh: Faculty of Archaeology of the University of Warsaw/PAP.
Khám phá này cho thấy các xưởng chế tác công cụ đã được người Neanderthal vận hành. Tại đây, họ sửa chữa và mài sắc các dụng cụ dùng để giết mổ động vật khổng lồ thời Kỷ Băng hà, bao gồm voi ma mút, tê giác và ngựa. Ảnh: Faculty of Archaeology of the University of Warsaw/PAP.
Khám phá này cho thấy các xưởng chế tác công cụ đã được người Neanderthal vận hành. Tại đây, họ sửa chữa và mài sắc các dụng cụ dùng để giết mổ động vật khổng lồ thời Kỷ Băng hà, bao gồm voi ma mút, tê giác và ngựa. Ảnh: Faculty of Archaeology of the University of Warsaw/PAP.
Thông qua các phương pháp hiện đại, các nhà khoa học xác định xưởng chế tác công cụ mới khai quật hoạt động trong khoảng thời gian từ 64.000 đến 75.000 năm trước. Ảnh: Allan Henderson (CC BY 2.0).
Thông qua các phương pháp hiện đại, các nhà khoa học xác định xưởng chế tác công cụ mới khai quật hoạt động trong khoảng thời gian từ 64.000 đến 75.000 năm trước. Ảnh: Allan Henderson (CC BY 2.0).
Hầu hết các di chỉ Neanderthal ở Ba Lan đều tập trung trong các hệ thống hang động phía nam thuộc vùng Cao nguyên Kraków-Częstochowa và vùng Hạ Silesia. Ảnh: Jaroslav A. Polák.
Hầu hết các di chỉ Neanderthal ở Ba Lan đều tập trung trong các hệ thống hang động phía nam thuộc vùng Cao nguyên Kraków-Częstochowa và vùng Hạ Silesia. Ảnh: Jaroslav A. Polák.
Phát hiện tại Zwoleńka mới đây đánh dấu sự hiện diện được xác nhận xa nhất về phía bắc của người Neanderthal tại Ba Lan, trong một khu vực phần lớn bị băng bao phủ trong thời gian họ sinh sống. Ảnh: GREGOIRE CIRADE/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Phát hiện tại Zwoleńka mới đây đánh dấu sự hiện diện được xác nhận xa nhất về phía bắc của người Neanderthal tại Ba Lan, trong một khu vực phần lớn bị băng bao phủ trong thời gian họ sinh sống. Ảnh: GREGOIRE CIRADE/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Tiến sĩ Katarzyna Pyżewicz từ Đại học Warsaw cho hay những phát hiện về người Neanderthal rất hiếm và bất cứ thứ gì tìm thấy ở khu vực này đều mang giá trị khoa học to lớn. Những di chỉ khảo cổ này thường nằm sâu vài mét dưới bề mặt, khiến việc phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Tiến sĩ Katarzyna Pyżewicz từ Đại học Warsaw cho hay những phát hiện về người Neanderthal rất hiếm và bất cứ thứ gì tìm thấy ở khu vực này đều mang giá trị khoa học to lớn. Những di chỉ khảo cổ này thường nằm sâu vài mét dưới bề mặt, khiến việc phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Trải qua 3 mùa khai quật, các nhà nghiên cứu đã thu thập được hàng trăm công cụ và mảnh vỡ bằng đá lửa, bổ sung vào khoảng 330 hiện vật được lập danh mục ban đầu từ các cuộc khảo sát những năm 1980. Ảnh: frantic00 via Shutterstock.com.
Trải qua 3 mùa khai quật, các nhà nghiên cứu đã thu thập được hàng trăm công cụ và mảnh vỡ bằng đá lửa, bổ sung vào khoảng 330 hiện vật được lập danh mục ban đầu từ các cuộc khảo sát những năm 1980. Ảnh: frantic00 via Shutterstock.com.
Phân tích cho thấy những dụng cụ này chủ yếu là dao và nạo, với các vết mòn đặc trưng phù hợp với hoạt động chế biến thịt động vật. Sự phong phú của các mảnh vụn và mảnh vụn đá lửa cho thấy địa điểm này từng là một cơ sở sửa chữa chuyên dụng, nơi các công cụ hoàn thiện được mang đến để sửa chữa và mài sắc. Ảnh: Neanderthal Museum/H. Neumann.
Phân tích cho thấy những dụng cụ này chủ yếu là dao và nạo, với các vết mòn đặc trưng phù hợp với hoạt động chế biến thịt động vật. Sự phong phú của các mảnh vụn và mảnh vụn đá lửa cho thấy địa điểm này từng là một cơ sở sửa chữa chuyên dụng, nơi các công cụ hoàn thiện được mang đến để sửa chữa và mài sắc. Ảnh: Neanderthal Museum/H. Neumann.
Báo cáo của các chuyên gia chỉ ra những con voi ma mút, tê giác, ngựa... có thể đã được người Neanderthal chế biến bằng chính những dụng cụ trên. Họ đã tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng về việc số công cụ này được sử dụng và sửa chữa, mài sắc nhiều lần. Ảnh: Neanderthal Museum.
Báo cáo của các chuyên gia chỉ ra những con voi ma mút, tê giác, ngựa... có thể đã được người Neanderthal chế biến bằng chính những dụng cụ trên. Họ đã tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng về việc số công cụ này được sử dụng và sửa chữa, mài sắc nhiều lần. Ảnh: Neanderthal Museum.
Khám phá mới này còn bổ sung bằng chứng đáng kể cho thấy người Neanderthal có nhận thức tinh vi và kỹ năng công nghệ tiên tiến. Họ có khả năng lập kế hoạch phức tạp, quản lý tài nguyên và kỹ thuật sản xuất công cụ chuyên biệt đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Ảnh: Getty Images.
Khám phá mới này còn bổ sung bằng chứng đáng kể cho thấy người Neanderthal có nhận thức tinh vi và kỹ năng công nghệ tiên tiến. Họ có khả năng lập kế hoạch phức tạp, quản lý tài nguyên và kỹ thuật sản xuất công cụ chuyên biệt đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Ảnh: Getty Images.
Tâm Anh (theo Ancient Origins)
